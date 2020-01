Dicas para aliviar o sofrimento dos pais

Pedro Lino

Mestre em Educação e especialista em Gestão Escolar





Todos sabem da importância que a escola tem no desenvolvimento da criança, seja no aspecto da sociabilidade, das habilidades psicomotoras, ou do desenvolvimento do intelecto. Por que, então, essa missão de enviar o bebê a uma instituição de ensino torna-se algo penoso?

A preocupação é compreensível

e explicável, pois, de fato,

o bebê não terá a mesma atenção que teria em casa, é possível que tenha alguma gripe ou resfriado por estar em contato com

ambiente e pessoas diferentes e também pode sofrer para se adaptar com a nova rotina.

Nos primeiros dias, recomenda-se que o bebê fique na escola poucas horas, tenha acompanhamento dos pais, leve um objeto de apego e que as despedidas sejam breves, até que ele estabeleça um bom vínculo com seu educador e faça amigos. Em casa, deve-se ter atitudes positivas ao se referirem à escola, perguntando à criança o que foi feito no dia, o que ela mais gostou, quais os planos para o dia seguinte e incentivando-a a compartilhar o que está sentindo. Com essa adaptação, tanto dos pais, quanto da criança, o processo de saída do "seu bebê" de casa para a rotina escolar pode ser mais tranquilo. Basta lembrar que é apenas mais uma fase do desenvolvimento de seu filho e, como muitas outras que virão, necessária e importante para o amadurecimento.