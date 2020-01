Artesanais precisam de mais fiscalização

Viviane Meneghin Cimino

Barbacena – MG





Olá! Sobre o caso da Backer, se uma cervejaria bem montada e estruturada apresenta falha na qualidade, imagine as cervejarias artesanais pequenas e de fundo de quintal… A população quer saber quais as medidas as autoridades vão tomar para fiscalizar e controlar a produção desses produtores de cervejas artesanais. Pelo visto, esse é um problema que poderia ter acontecido com qualquer produtor, já que o anticongelante é usado no processo, sim. Basta pesquisar que confirmamos o uso por varios produtores.