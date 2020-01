Leitor defende gambás para evitar escorpiões

Daniel Marques

Virginópolis – MG





Cresce o número de casos de picadas de escorpiões causando até mortes, devido o aquecimento global. Entretanto, as pessoas continuam matando os gambás, que são seus maiores predadores. Gambás comem carrapatos, escorpiões, cobras, possuem hábitos noturnos, não causam danos aos humanos e são imunes aos venenos de escorpiões. Infelizmente, as pessoas os confundem com ratos e os atropelam ou os matam, mas eles são marsupiais e mamíferos da mesma família dos coalas, os mesmos que as pessoas lamentam nas redes sociais que estão morrendo nos incêndios na Austrália. A população deve cuidar e proteger os gambás como se fossem agentes exterminadores de pragas perigosas e mortais. Infelizmente, nossos governos são omissos e não alertam a população e os agentes de saúde para cuidarem desse importantíssimo aliado para minimizar os impactos decorrentes

das pragas advindas com o aquecimento global.