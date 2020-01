Contra o desconto para as igrejas

Mário A. Dente

São Paulo – SP





Bolsonaro quer dar subsídios às contas de luz das igrejas para obter apoio e votos dos crentes. Como ateu, eu discordo. Religiões são como times de futebol, onde cada um torce para um. Não há provas da existência de deuses. Quando se vai a uma loja, se paga, mas se leva mercadorias para casa. Quando se vai a um templo, se paga e só se leva blablablá. Quem pagou banca a construção de capelas, igrejas e catedrais, o aluguel de horas de emissoras de TV, o sustento de padres, pastores etc. Se tem computador, entre no site da Google e pesquise: deuses romanos, egípcios, gregos, hindus etc. Ficará abismado como número de deuses. Há também centros espíritas, videntes, pais de santo... religiões são criações de espertalhões para tomar o dinheiro dos crentes. Tô fora”