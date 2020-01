Falta de recursos da União para Minas acende alerta

Ivan Print

Itabira – MG





“O que estavam fazendo nossos representantes em Brasília quando Fernando Henrique criou a Lei Kandir? Esse dinheiro está fazendo falta hoje. Será que o governo federal não tem condições de liberar R$ 4 bilhões para o pagamento dos funcionários públicos? Já tivemos as decepções com Lula e Dilma, que prometeram tudo para nós, mineiros, como acabar com a novela da duplicação das BRs 381 e 040, além da expansão do metrô. Nada foi feito e os dois ainda tiraram vários investimentos do estado. Está na hora de a bancada de Minas cobrar esses R$ 150 bilhões que são nossos.”