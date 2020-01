Governador do Maranhão é elogiado por cidadãos

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“Excelente o trabalho desenvolvido nos dois governos de Flávio Dino, do PC do B, no Maranhão, fazendo exatamente o oposto do que dizem sobre os comunistas e permitindo uma vida digna para o povo. Com os velhos políticos, aquele era um dos estados mais atrasados e miseráveis do Brasil. Os partidos comunistas e socialistas que as raposas da política criticam são os menos envolvidos em corrupção e os que mais defendem os pobres, a natureza, os animais e os excluídos da sociedade. Tais políticos vermelhos já sabem que a riqueza e o desenvolvimento devem ser uma consequência de um povo com poder de compra, em vez de servir apenas para aumentar os lucros dos milionários. Uma pena que a péssima educação do eleitor brasileiro o impede de eleger Flávio Dino presidente do Brasil. Nunca tivemos um presidente comunista e essa seria a melhor e única chance, mesmo que para isso tenhamos que suportar Luciano Huck como seu vice.”