Leitor quer resgate de Felício Brandi

“Pelas circunstâncias atuais, a melancólica situação para os cruzeirenses, torna-se impossível comemorar qualquer coisa com o clube totalmente envolvido e embaraçado em grave crise na administração financeira, agravado com o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, ofuscando seu passado recente de grandes conquistas nacionais e internacionais. Contudo, é bom lembrar que o maior responsável pela administração que engrandeceu o clube, até despontar como uma das potências do futebol brasileiro, foi seu incansável ex-presidente Felício Brandi, um dos maiores benfeitores do clube, que foi sua paixão maior. Como dirigente celeste nos anos 60 e seguintes do século passado, com privilegiada visão, vislumbrou a transformação que iria ocorrer no futebol mineiro a partir da inauguração do Mineirão, ganhando a dianteira dos demais clubes adversários. Com a mesma visão, não só preservou como ampliou o patrimônio imobiliário do clube. Pelo muito que fez pela grandeza do Cruzeiro, porém, por razões que desconheço, foi inexplicável ou deliberadamente lançado no mais absoluto ostracismo e nunca reabilitado pelos antigos e atuais dirigentes celestes. Ingratidão que precisa ser corrigida por aqueles que, verdadeiramente, têm amor pelo clube celeste.”