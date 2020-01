Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Os brasileiros estão se despedindo de um ano que já pode ser considerado o mais difícil da nossa história republicana, por razão objetiva. O ineditismo da ultradireita ter chegado ao poder no Brasil. Tudo devido a uma rejeição do petismo. Ninguém está sabendo lidar com a situação. Em 2020, haverá eleições e, mais uma vez, o conhecimento e consciência será o limite entre vitória ou a catástrofe. Que 2020 venha com luz e conhecimento."