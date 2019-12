Reflexões de leitor sobre o Ano Novo

Gege Angelini

Belo Horizonte





"Ano Novo está aí. Humanos precisam de motivações para conseguir obter vitorias que, talvez, não tenham conseguido antes. Uma simples mudança nos cortes e nas cores de cabelos, na aquisição e uso de roupas mais joviais e alegres, de uma postura mais alegre, talvez mais liberal, no maior controle de alimentos que engordam ou interferem nos níveis de colesterol, de pressão, de glicose. Conseguir isso ao longo dos próximos 365 dias é uma tremenda vitoria. E, agora que estamos no limite de vida do ano velho e no alvorecer do ano novo, podemos dizer que esta passagem é, nada mais nada menos, que um "ritual de passagem", com sua marca de simbologia que movimenta corpos, mentes e corações. Procuramos enviar para a lixeira tudo aquilo que vivenciamos de nada agradável no tempo que se finda. E as boas, são colocadas numa caixa mágica que irá nos acompanhar ainda por muito tempo. E, num toque de mágica, podemos abri-la, buscar aquilo que lembramos de positivo e, quem sabe, repaginá-lo internamente, para que tome mais vida nesse novo tempo. O primeiro dia do ano novo nos deixa a impressão de que tudo começa de novo, num toque de dedos. Esperanças são fortalecidas, ações são prometidas cruzando os dedos, a magia de um tempo que se inicia invade-nos. A vida não continuará, mas recomeçará a cada primeiro dia do ano novo. E, com ele, nós entraremos numa nova época, perseguindo objetivos, vivenciando experiências, obtendo vitorias que nos darão alegrias e muitas, muitas felicidades. Saúde, paz, harmonia, sucesso na vida e no trabalho, discernimento e cristandade, são metas escolhidas. Como Deus é sábio, grande e supremo em suas decisões. Como conseguiu fazer com que todos os humanos da face da Terra vivam tão ansiosa e esperançosamente este novo alvorecer de um novo e tenro tempo. Feliz Ano Novo!"