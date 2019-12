Cidadão reclama do excesso de multas

Marco Antonio Soares

Belo Horizonte





“Outro dia, parei meu carro na Avenida Barbacena, 1.130 para deixar alguns presentes de Natal na casa de minha irmã. Não demorei mais do que 10 minutos. Quando cheguei ao meu carro, me deparei com duas viaturas da Guarda Municipal e da BHtrans e seis agentes me multando por falta do rotativo. Ponderei que dia 24 era meio feriado e que havia apenas quatro veículos estacionados na avenida e trânsito quase nenhum no local. Para minha surpresa, um dos agentes me disse: 'Kalil foi quem mandou aplicar multas no dia de hoje. Vá reclamar com ele'. Na mesma hora, percebi qual a razão da resposta: os problemas que Kalil está tendo com a Guarda Municipal. E nós, cidadãos, vamos ter que pagar por isso? Ou seja, não estava sendo autuado por uma infração, e sim 'por uma ordem do Kalil'. Um absurdo.”