É preciso conter o crime organizado com inteligência

Os atos praticados na Zona Oeste do Rio de Janeiro são uma afronta não só ao governo do estado como também a todo o Brasil. Há anos, o país assiste, passivamente, ao aumento da violência no lugar que já abrigou a sede do governo brasileiro e que é o cartão-postal do Brasil no mundo, seja por suas belezas naturais, por seus carnavais que se candidatam a maior festa do mundo ou pela “Garota de Ipanema”, a bela canção de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, que ganhou mais de 500 versões em todo o mundo. Basta. Não é mais possível que depois do que ocorreu segunda-feira se busque as mesmas soluções que foram ineficientes até agora. O Brasil precisa encarar a questão da segurança pública como prioridade, assim como a educação e a saúde, sob pena de termos cidadãos educados e saudáveis, mas reféns da violência.

No Rio de Janeiro, apesar da intervenção federal nos anos de 2018 e 2019 exatamente para combater o crime organizado, não se chegou a uma proposta para equacionar o problema das milícias, que surgiram como grupos paramilitares criados em comunidades com o argumento de oferecer exatamente segurança e combater o tráfico de drogas. O que pareceu ser um “remédio” aceito passivamente pelas autoridades e por moradores, sendo que esses estão sempre acuados e no meio do tiroteio. Um levantamento feito pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (UFF), as milícias formam hoje o maior grupo criminoso do estado, com um aumento de 387% nas áreas sob domínio de grupos paramilitares, entre 2006 e 2021.

Hoje, o domínio desses grupos ilegais corresponde a 256 quilômetros quadrados, o que equivale praticamente à metade do território do crime organizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que chega a 510 quilômetros quadrados. Nada menos do que 4,4 milhões de cidadãos vivem hoje em áreas controladas por milicianos ou traficantes no Rio de Janeiro. Na prática, operando quase que “livremente”, milicianos e traficantes estão juntos em muitos locais, formando o que é chamado de "narcomilícias".

Com a omissão do poder constituído, que muitas vezes é integrado por criminosos, esses bandidos agem quase que impunemente, e apenas reagem de forma terrorista – afronta ao estado e temor nas pessoas – quando veem seus interesses contrariados. A reação à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, bandido acusado de mais de 20 homicídios, levou à queima de 35 ônibus e um trem, causando um prejuízo de mais de R$ 35 milhões, deixando milhares de trabalhadores sem transporte, alunos sem aula e obrigando o comércio a fechar as portas.

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, anunciou a prisão de 12 pessoas que teriam colocado fogo nos veículos. Seis delas já foram soltas. É uma resposta pequena e insignificante do poder público estadual. De ataque em ataque, o Rio vai se transformando em um campo de guerra e os governos vão se esforçando em adotar medidas que não atacam de frente o problema do crime organizado. No meio político se volta a discutir a criação do Ministério da Segurança Pública, como se a existência de uma estrutura isolada fosse suficiente para resolver o problema da violência.





Mais do que burocracias é preciso modernizar a legislação criminal para endurecer as penas,

modernizar e rever a estrutura carcerária brasileira, que com raras e honrosas exceções ressocializa detentos, e combater o fluxo financeiro dessas organizações, para sufocá-las e ter uma forma de usar esse dinheiro da atividade criminosa na reparação de prejuízos causados pelos atos terroristas que promovem. É preciso mais do que discursos e estruturas burocráticas, é preciso inteligência para tornar efetivas as ações contra o crime organizado.