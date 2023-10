Aposta e alerta para a Black Friday

667

















Falta pouco mais de um mês para uma das datas mais esperadas do varejo brasileiro. A Black Friday 2023 será em 24 de novembro. Ao que parece, será um bom mês para os comerciantes. Estudo detectou que 86% dos consumidores têm o hábito de gastar durante esse período, e seis em cada 10 pessoas já têm certeza de que realizarão suas compras este ano.





O levantamento “A Black além da Black”, realizado pela MindMiners em parceria com a Spark, contou com 2 mil entrevistados de todo o Brasil que afirmaram ter conhecimento sobre a data comercial, sendo que a maioria se revelou como consumidor da Black Friday. Metade dos respondentes disse que, mesmo quando afirmam que não comprarão na Black Friday, acabam cedendo aos impulsos e adquirindo um ou outro produto.





Entre os mais vendidos durante a liquidação, estão entre os top 5: equipamentos eletrônicos (58%), vestuário e acessórios (56%), eletrodomésticos (43%), beleza e cuidados pessoais (40%) e livros (31%). Nenhuma surpresa a liderança manter-se firme nos últimos anos.





Um dos aspectos que talvez seja diferente de anos anteriores é o papel dos influenciadores no sucesso ou fracasso da Black Friday. Segundo a pesquisa, 64% das pessoas que seguem influenciadores depositam um alto nível de confiança neles, e 73% sempre procuram investigar mais sobre produtos ou marcas depois que são recomendados por um influenciador. No decorrer do ano, 58% dos seguidores disseram ter comprado algum produto ou serviço por influência. Não é à toa que parte desses influenciadores ganham rios de dinheiro fazendo “publi”, como eles dizem, de produtos de grandes marcas.





O levantamento mostra também que os brasileiros, além de bons consumidores, estão alertas para os descontos e cashbacks, sendo os últimos adotados por muitas lojas, como supermercados e empresas de departamento. Oito em cada 10 respondentes afirmam gostar de pagamentos que oferecem cashback e acreditam que isso deveria ser aplicado de forma mais ampla pelas lojas que participam da Black Friday.





Com relação aos descontos, 76% geralmente realizam uma pesquisa antes para identificar quais lojas estão com as ofertas mais atrativas durante a Black Friday.





Embora as expectativas sejam boas, é importante lembrar que, juntamente com a Black Friday e os preços convidativos, é crescente o número de golpes registrados durante essa época. Tanto aquele golpe de aumentar os preços dos produtos uns 10 dias antes para que durante a liquidação ele “desça” ao preço normal (o famoso “tudo pela metade do dobro”), como aquela forma de pressionar o consumidor alegando que restam poucas unidades ou o desconto termina em uma hora.





No caso das compras pela internet (45% dos entrevistados preferem comprar em lojas on-line), são preciosas dicas como observar o cadeado ao final da página e, em caso de dúvida se o site é confiável, recorrer a estratégias como o “Reclame Aqui” ou ainda conversar com os amigos antes de comprar. O importante mesmo é não transformar a Black Friday na famosa "Black Fraude".