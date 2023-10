Travessias na administração da Justiça em Minas

667

Um dos intelectuais que melhor souberam refletir sobre a pós-modernidade, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman disse, há alguns anos, que vivemos um momento de interregno: antigos padrões não mais atendem nossa realidade complexa e dinâmica, mas novos caminhos ainda não foram traçados.





Essa época em transição dinamitou paradigmas e provocou profundas transformações nos nossos modos de vida. Um dos reflexos desse contexto é a centralidade que o conceito de inovação ganhou. A capacidade de inovar deixou de ser um diferencial para se tornar um imperativo para qualquer instituição que aspire a ser reconhecida pela excelência com que realiza sua missão.





Com o conhecimento acumulado até aqui e com o espírito inovador necessário para aperfeiçoar a prestação jurisdicional oferecida à sociedade, o Judiciário mineiro acaba de iniciar uma crucial e necessária travessia, que deverá inaugurar uma nova era para a administração judiciária em Minas.





À vista de exitosas experiências em cortes de menor porte, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou, por seu Órgão Especial, a instalação de Secretarias de Processos Eletrônicos (SPE). Essas novas unidades de trabalho têm o condão de alterar, por completo, a organização do serviço judiciário, principalmente em primeiro grau de jurisdição.





Nosso tribunal foi a primeira das grandes cortes estaduais a fazer essa passagem, o que coloca Minas Gerais na vanguarda das técnicas de gerenciamento de meios materiais e humanos voltados ao atendimento aos jurisdicionados.





A administração da atividade jurisdicional sempre compreendeu a instalação e a manutenção dos serviços auxiliares em cada uma das comarcas e varas. Todavia, essa sistemática passou a enfrentar uma crise de concepção, diante dos novos modelos de gestão e de especialização advindos das modernas técnicas de gerenciamento e da adoção do processo eletrônico.





A manutenção exclusiva de tais serviços auxiliares nas comarcas e nas varas enfrenta interferências cotidianas retratadas em contingências fiscais e orçamentárias, no que toca à contratação de pessoal, e, ainda, nas constantes demandas de movimentação funcional de servidores. Com isso, num tribunal com 298 comarcas, algumas regiões carecem de forma perene de força de trabalho.





A mudança de paradigma consistente na implantação das Secretarias de Processos Eletrônicos (SPE) atende aos ditames da especialização e da utilidade, além de viabilizar a criação, na capital e em outras grandes cidades do interior, de grupo de colaboradores extremamente qualificado e dedicado apenas a assegurar o adequado, eficiente e, sobretudo, célere impulsionamento dos processos eletrônicos, de forma remota, nas diversas comarcas do Estado. Privilegiam-se nas SPE as mais modernas técnicas de gerenciamento processual.





Nas cortes em que já estão instaladas, as SPE acarretaram a racionalização de gastos de pessoal, a minoração da área física ocupada (em 40%) e a redução do acervo processual (em 27%). Todos esses ativos retornarão na forma de mais qualidade e eficiência do serviço público, em prol do jurisdicionado e da adequada distribuição da Justiça.





Vamos superar as deficiências do atual modelo de gestão e assegurar o julgamento de processos no tempo compatível com a exigência constitucional da sua razoável duração, construindo, assim, com inteligência e inovação, o sonho da justiça que queremos.





Sonho esse que não é “feito de brisa”, que o “vento vem terminar”; ao contrário, além de sonhar, vamos fazer, com muitos braços, a melhoria do viver do povo mineiro que busca a Justiça. Como disse Guimarães Rosa, “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”.





Seja a dos sertões internos e externos da obra roseana, seja a da poesia de Milton e Brant, o certo é que a travessia representa mais que passagem: ela se refere sobretudo à coragem e transformação. As novas trilhas escolhidas pelo Judiciário de Minas certamente o conduzirão a uma prestação jurisdicional cada vez mais qualificada, ágil e eficiente.