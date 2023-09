Como estará o mercado de investimento nos próximos anos

Denis Ferrari

CEO da Azys





Para o futuro vejo, em especial, cinco apostas para o mercado de inovação nos próximos anos. O primeiro deles deve ser focado na adoção de novas tecnologias e, na minha opinião, essa estratégia vai conduzir todos os outros tópicos. Mas, para isso, será preciso treinar e ensinar como elas podem adotar essas soluções de maneira assertiva, principalmente porque muitas companhias ainda não sabem como elas vão se beneficiar dessas inovações e o nosso papel será orientá-las.

Outro ponto está relacionado ao reflexo do uso das novas tecnologias. A gestão da inovação, em conjunto com a adoção de canais digitais, está incentivando a exigência por mais resultados a curto prazo.

Especialmente em empresas de médio e grande porte, está acontecendo a implementação destes recursos com o objetivo de melhorar processos e serviços e elevar a régua da qualidade. Essa busca pelo aperfeiçoamento gera a ansiedade por resultados em um curto espaço de tempo.

A terceira aposta envolve a implementação de novas soluções, que está diretamente relacionada com o aumento das criações em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e redução ou manutenção dos índices de aquisições. Dessa maneira, prevejo um crescimento de criações internas para soluções um pouco mais óbvias para que haja destaque no mercado de fusão. Assim, não é necessário que haja um grande investimento para criar algo do zero, ainda sendo possível aumentar a base de clientes.

Já o quarto ponto importante a ser mencionado é falando especificamente do universo de startups, pois hoje existe uma tendência de investimento que preza por um menor risco e isso tem relação direta com a busca por resultados a curto prazo. Além disso, a geração de caixa pós-pandemia virou um dos aspectos principais para a decisão de iniciar um projeto.

Por fim, o quinto item que será tendência nos próximos anos está relacionado as novas formas de democratizar mais o acesso a rodadas de captação e que já estão surgindo no mercado. E, novamente, reforçamos a importância do uso das mídias e da tecnologia; pois está cada vez mais viável utilizar plataformas que encontrem possíveis apoiadores para um projeto, usando a capilaridade das redes sociais. Isso ocorre principalmente porque há novas formas de conseguir recursos no mercado como alternativa para o investimento anjo e o mais interessante é que elas surgem com a intenção de serem mais democráticas. Mas, para que isso se aproveitado da melhor forma, é necessário que a empresa saia da bolha e alcance novos espaços, pois só assim ela vai se tornar mais visível.

Diante de todos os pontos ressaltados, reforço que é muito importante que os empreendedores e agentes do ecossistema estejam atentos às novas tecnologias disponíveis no mercado e também participem de eventos e encontros de inovação para ampliar a rede de networking. Além disso, estudar as tendências é necessário para dar um passo adiante na aceleração e sucesso de um negócio.