Precisamos falar sobre insuficiência cardíaca

Flávia Lima

Jornalista, pós-graduada em Saúde Coletiva e em Comunicação em Saúde pela Fiocruz Brasília. É presidente da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (Abraf)





O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um transplante de coração no dia 27 de agosto. Ele estava internado desde o dia 5 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro grave de insuficiência cardíaca. Um dia antes de Fausto receber um novo coração, morria Mc Marcinho, que estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Por que começo este texto unindo no mesmo parágrafo Faustão e MC Marcinho? Porque algo em comum há nas duas histórias: a insuficiência cardíaca. Cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil têm a doença, um grave problema de saúde pública.

A insuficiência cardíaca apresenta sintomas que confundem pacientes e profissionais de saúde. Sintomas comuns a adoecimentos pulmonares, como: falta de ar, inchaço dos pés, pernas e abdômen, cansaço e falta de energia, tosse, respiração ofegante, tonturas, dificuldade para realizar tarefas do dia a dia. Trata-se de uma doença crônica secundária, ou seja, causada por outras condições como hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, doença pulmonar crônica. Ou seja, um adoecimento que tende a ser ainda mais prevalente com o envelhecimento da população e o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis.

A Abraf é uma organização sem fins lucrativos que há 17 anos apoia as pessoas com doenças do pulmão e do coração, como a insuficiência cardíaca. A nossa atuação acontece em toda a jornada do paciente: desde prevenção de fatores de risco a ações de incidência política para incorporação de tecnologias e acesso a tratamento. Uma de nossas missões, portanto, é promover conscientização sobre os fatores de risco da insuficiência cardíaca. Acreditamos que informações salvam vidas, e prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e mudanças de estilo de vida podem mudar o cenário em que vivemos.

Um cenário de epidemia. A insuficiência cardíaca apresenta altas taxas de incidência e mortalidade, provoca perda da qualidade de vida das pessoas afetadas e de suas famílias, e foi responsável por um terço das internações por doenças cardiovasculares entre 2008 e 2018. Pesquisadores da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) analisaram os dados socioepidemiológicos e os custos de saúde e previdenciários da IC no país entre 2018 e 2021. Nesse período, o impacto financeiro decorrente da reposição da mão de obra por conta de afastamentos causados pela IC foi de mais de R$ 18 bilhões.

Precisamos falar sobre insuficiência cardíaca. O próprio nome da doença é geralmente considerado assustador e pouco compreendido pela população. Muitas pessoas que nos procuram relatam que demoraram a entender o que é insuficiência cardíaca. Mesmo quando são atendidas por médicos especialistas, saem dos consultórios com dúvidas. Precisamos falar também sobre acesso a tratamento adequado. Mais da metade das pessoas que nos procuram mencionam dificuldade em iniciar o tratamento. Percebemos que, após o diagnóstico, elas entram numa espécie de limbo: não conseguem consulta com o cardiologista em um centro de referência tampouco são acompanhadas pela Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS.

Diante de um problema complexo, precisamos unir esforços para prevenir a insuficiência cardíaca e cuidar das pessoas que vivem com a doença. São muitos desafios e as organizações de pacientes estão preparadas para atuar junto à sociedade médica e aos gestores do SUS em prol da população.