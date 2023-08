Planejamento é a palavra do momento na engenharia

667

Pedro Morais

MBA Business Management e diretor de operações da PHD Engenharia

Algumas vezes o acaso pode revolucionar o mundo. Como quando o filósofo grego Tales de Mileto descobriu a eletricidade por apenas esfregar um âmbar em um pedaço de pele de carneiro. Porém, quando o assunto é construir, a demanda por infraestrutura não deve nascer de simplesmente uma aleatoriedade da vida. É necessário planejamento, investimento em conhecimento e a busca pelas melhores metodologias.





Ao menos é o que assegura um levantamento realizado pelo Construction Industry Institute (CII), instituição americana que estuda os contextos da indústria construtiva. De acordo com o estudo, a adoção de tecnologia pode melhorar a produtividade da indústria da construção entre 30% e 45%, bem como melhorar a previsibilidade e confiabilidade do material.





Isso porque, ainda de acordo com o CII, ferramentas inovadoras, máquinas, planos de análise, planejamento estratégico, software e outros recursos que podem ser usados durante a fase de desenvolvimento de um projeto permitem o avanço nos métodos de construção de campo. Tais técnicas podem até parecer um bicho de sete cabeças, mas quando produzidas de maneira adequada e por profissionais capacitados, a margem de desenvolvimento de uma obra pode ser enorme.





O mundo vive uma constante evolução. Por que na indústria da construção seria diferente?





A resposta desta pergunta é simples. A construção evoluiu também. Bastante, para ser franco. Tanto que hoje temos novas metodologias que auxiliam muito os processos e etapas de estruturação de uma obra. Basta as empresas que oferecem serviço de infraestrutura entenderem e aplicarem estes recursos.





Neste universo da mão na massa com um toque processual, o dicionário é extenso. Bim, Last Planner System (LPS), Power BI, Qrcode, realidade virtual, Advanced Work Packaging (AWP) e assim segue a extensa gama de produtos, serviços, métodos, softwares e outras possiblidades de contemporaneidades disponíveis.





Esse conjunto vai além dos muros da engenharia e esbarra em práticas capazes de criar diversos benefícios e solucionar as grandes dores da construção que podem ser resumidas em 4 pilares: qualidade, custo, segurança e prazo. Com isso, é fundamental que dentro de um projeto tenhamos uma comunicação fluida que permita previsibilidade nas ações e um aumento de produtividade no ciclo de vida do projeto.





Diante deste mundo tão grande de opções, um mito talvez seja que usufruir de tudo isso possa pesar o bolso, mas sugiro o contrário. É claro que tecnologia tem seu custo, mas o retorno da aplicação de bons recursos diminui os custos de um projeto pensando a longo prazo. Porém, para o sucesso disso, precisamos da implantação em cada uma das fases do ciclo de vida de um projeto.





Precisamos entender o contexto desde a seleção dos materiais trabalhados, passando a análise do terreno e até poupar investimento nas equipes em casos de prazos muito extensos, além de dezenas de outros pontos que, caso não ocorra um bom planejamento, podem aumentar os zeros no custo final.





Trabalhar ao lado de recursos qualificados e modernos facilita processos e pode até gerar melhor aproveitamento de recursos. Fato também atestado pelo CII em seu relatório, quando analisado que 58% dos gastos da área equivalem a desperdícios e custos que poderiam ser evitados.





Hoje sabemos da necessidade de estar atento ao planejamento e às fases iniciais dos projetos construtivos. É neste momento de formulação da ideia que precisamos aplicar metodologias. Esse tipo de investimento não pode aparecer apenas quando estamos empilhando tijolos porque quando alcançamos esta fase, muito tempo e recursos já podem ter sido mal aproveitados. Por isso, uma boa consultoria deve começar logo na base.





Contudo, nem sempre para um grande avanço basta apenas uma pedra, um tecido e uma história quase que mitológica contada por um filósofo grego. A receita deste bolo inclui trabalho, estratégia, estudo e bastante empenho.