Paternidade e saúde mental dos filhos

667

No próximo domingo (13/8), é comemorado o Dia dos Pais, ocasião oportuna para discutirmos a relação entre gerações e a presença da figura paterna no desenvolvimento dos filhos. Segundo a Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), com números obtidos a partir do Portal da Transparência do Registro Civil, na página de Pais Ausentes, somente nos três primeiros meses de 2023, mais de 60 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe no Brasil.





Nas rodas de conversas entre amigos, familiares ou mesmo no ambiente laboral, quantas foram as vezes que relacionamos a figura paterna à ausência? Mesmo que muitos tenham obtido o nome do pai na certidão de nascimento – e aqui estão incluídos crianças, jovens e adultos –, não são raras as histórias de que aquele documento não se transformou em acolhimento, amor e felicidade.





A questão é que a sociedade ainda não entendeu que a função de cuidar não é exclusiva da mulher. Segundo a psicanalista e CEO do Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas (Ipefem), Ana Tomazelli, o tema “paternidade ativa” tem ganhado outra dimensão nos últimos anos, tanto é que passou a ser incluído no Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) , do Ministério da Saúde, com iniciativas que visam estimular a participação no parto e nos cuidados básicos com o recém-nascido, fortalecendo esse vínculo desde o início.





Não é mais uma questão de “ajudar” a mulher a cuidar dos filhos, mas dividir tarefas igualitariamente, fazendo-se presente de forma positiva, respeitosa, acolhedora. Ganham os dois lados – pai e filho. A paternidade ativa fortalece vínculos afetivos e emocionais entre os dois, além de trazer mais significado para a vida do pai. É fundamental reforçar que o pai tem papel tão importante quanto a mãe na vida de um filho. Diversos estudos mostram que a presença paterna influencia diretamente no desenvolvimento cognitivo e social da criança. Além disso, influencia também na saúde mental da mãe. A presença do pai tem benefícios sistêmicos, chama atenção a psicanalista.





Já pelo lado da ausência, há impactos na saúde mental. É preciso lembrar que a criança será um adulto, que também terá esses traumas e vazios. Muito se fala na “pãe”, que é a mãe que exerce algo do papel do pai para minimizar de alguma forma os desdobramentos emocionais nos filhos, mas pouco se diz sobre a carga emocional para a mulher e para a criança que vivem essa situação.





Hoje, a sociedade avançou nos debates sobre família, maternidade e paternidade, sobretudo por conta dos formatos de família que vão além do que é “tradicional”, mas paternidade versus saúde mental das crianças ainda é um tema que precisa de muita conversa e aprofundamento. Vide o pai do pai, o avô do pai e o bisavô desse pai. Centenas de anos de pactos sociais.

Tomara que em breve o tema pais ausentes não seja considerado normal, natural. Aos presentes, feliz Dia dos Pais. Vocês merecem todo o apreço do mundo.