Apelo ao Senado

Este artigo é dedicado ao Senado da república e, especialmente, a Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, a quem conheço.





A reforma como ideada e aprovada na Câmara não atende aos máximos anseios de racionalidade. Os prestadores de serviços serão massacrados, em que pese representarem 71% do PIB brasileiro em valores relativos.





Ocorre que são de imperfeitas a capciosas, as razões do Congresso Nacional, como neste artigo se demonstrará. O contribuinte perderá especialmente todo e qualquer tipo de prestador autônomo de serviços.





O aumento tem duas roldanas. Quanto mais sofisticado for o serviço, maior a tributação. E, como é natural, quanto mais caro for, maior tributação atrairá.





Não nos restringiremos apenas ao tal “soi disant” imposto sobre o consumo intermediário e final de bens e serviços, IBS, seja uno ou dual, com natureza “não cumulativa”, com a ilógica alíquota única de 25% (vinte e cinco) a 28% (vinte e oito por cento) como tem sido anunciado. Esse montante será dividido (União, estados e municípios).





Na Europa temos um imposto geral sobre o valor acrescido (IVA, em francês, ou TVA, em inglês). Aqui estão a falar em modernização, como convém, mas vão criar confusão.





Todos os prestadores de serviço no Brasil, excluídos os transportes não municipais, energia, telecomunicações e minerais, que estão hoje sujeitos ao ICMS, continuarão sujeitados ao IBS estadual e a CBS federal.





Todos os demais serviços listados desde os decretos lei 406 e 834, como sendo de competência municipal (alíquotas de 2% a 5%), passarão a ser tributadas pelo IBS/CBS, em prol da União e estados e seus municípios. É a proposta indicada na reforma tributária, cujo objetivo, longe de simplificar, é aumentar a arrecadação federal em desfavor dos estados membros e dos municípios neles situados.





É evidentíssimo que o setor de serviços, cerca de 71% do PIB nacional, ao sair do patamar de 5% no máximo para 25% de tributação implicará num brutal aumento da carga tributária, superando em cerca de 10% o conjunto ICMS-ISS, e cuja carga é claramente menor, sem mencionar que a lista do ISS dos municípios afastava a incidência do ICMS (separação de competências tributárias entre estados e municípios). Ora, os prestadores de serviços nunca pagaram o ICMS, apenas o ISS. São os grandes sacrificados, passarão a pagar novo imposto, sobre bens e serviços na mesma altura.





No mais, a reforma é anti-federativa e praticamente acaba com a autonomia municipal, jamais se viu coisa igual.





O que me causa profunda estranheza é a pressa com que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto. E maior estranheza causa a pouca oitiva que foi dada pela imprensa nacional aos especialistas. Conivência? Superficialidades? Perguntas desfocadas?





De nossa parte, estamos caindo numa descomunal armadilha, que implicará numa alta generalizada de preços, quando a economia completa crescimento de 2,2% ao ano.





Para cumprir o prometido no início do artigo, já sabemos que o ISS hoje de 2% a 5% vai para 25%. Junto do ICMS, que também é não-cumulativo, com alíquota de 18% menos o valor do ICMS da operação anterior sobre o valor da mercadoria. (Se o contribuinte comprar por R$ 100 e vender por R$ 200 pagará 18% sobre R$ 200, ou seja, R$ 36, e abaterá 18% sobre R$ 100, ou seja, R$ 18, devendo pagar R$ 36 - R$ 18). No novo regime, os 18% viram 25%. Eureka! Os prestadores de serviços que nunca pagaram o ICMS, passam a pagar o imposto sobre bens e serviços (misturaram ICMS e ISS).





Está na cara que os preços relativos da economia aumentarão. Dois setores terão redução de 60%, quais sejam bancos e instituições financeiras, e transporte de pessoas e cargas. É de se concluir que a CNI, CNT e Febraban estão no comando.





A imprensa nacional, escrita e falada, tem tratado o tema “en passant”.





Bancos, transportadores e industriais, com extrema facilidade, repassarão os aumentos na carga tributária. O comércio – que é serviço – nem tanto. Quem provavelmente não terá condições de repassar o aumento serão os prestadores de serviços, aí incluídos os contabilistas, escritórios de advocacia, médicos, arquitetos, engenheiros, encanadores e lista vasta de profissionais.





É de ver, portanto, que se o ICMS ou IVA e os serviços sobem para 27% sobre suas operações e prestações, haverá matematicamente aumento, mormente no setor majoritário dos serviços, a começar por comerciantes e profissionais liberais. (ICMS e ISS = IVA)





É, dizem de lá, mas nós acabamos com PIS, COFINS, IPI (restrito a indústria e com alíquotas baixas). Somando tudo e feitas as contas não chega a 3,8% de alívio. A tributação dos prestadores vai subir 25% na mediana, com IR e INSS considerados.





Mas não é só: a partir de agosto, virão aumentos do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido. Vivemos tempos frenéticos, porém devidamente cobertos de névoas. Nunca vi os contribuintes tão ingênuos. Entrarão em vigor pouco a pouco, ano a ano (experimentação e insegurança jurídica).