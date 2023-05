Sequelas de um país de endividados

Rogério Araújo

Educador financeiro, fundador da Roar Educacional Consultoria e líder econômico pela Harvard School









semana do trabalhador é o período do ano em que se comemora as conquistas da sociedade nas relações trabalhistas e é também um momento de protestos e reivindicações de diversas categorias. Um fator que precisa ser destacado é a produtividade, que vem aumentando devido à extensa utilização de tecnologia.





Porém, essa produtividade está sendo afetada por um fato até inusitado, o alto endividamento das famílias. Segundo dados de um estudo feito no Reino Unido, chamado “The Employer's Guide to Financial Wellbeing”, colaboradores endividados produzem 15% menos que seus pares. Uma perda considerável de produtividade.





No Brasil, esse endividamento aumentou muito recentemente. Tanto famílias de baixa renda como as de renda mais alta entraram em 2023 mais endividadas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Levantamento da Serasa Experian mostra que o volume de inadimplentes saltou de 59,3 milhões em janeiro de 2018 para 70,1 milhões de pessoas em janeiro de 2023.





Com os juros nas alturas, buscar empréstimos para saldar dívidas antigas não é aconselhável no momento. Complementar a renda com outras atividades pode ser uma saída viável, permitindo que uma entrada extra de dinheiro viabilize a quitação de algumas pendências.





Uma boa opção é partir para o mercado financeiro. Muitas corretoras estão à procura de agentes autônomos, que têm como função a orientação de clientes sobre quais os melhores investimentos naquele momento. Geralmente não é necessário experiência, desde que tenha pelo menos a certificação CPA-10, que comprova o conhecimento mínimo em mercado financeiro.





Essa certificação pode ser obtida por qualquer pessoa, sem exigência mínima de escolaridade. Quem quiser saber mais, é só entrar no site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), cujo objetivo é definir boas práticas para o mercado financeiro. Depois, com o certificado em mãos, é partir para buscar as oportunidades no mercado. Muitas vezes esse trabalho é de meio período e feito a partir de casa mesmo.





No mercado de renda variável, na bolsa de valores, podemos citar o day trade como boa opção para aumentar a renda mensal. Esta é uma das modalidades que mais se popularizou no país nos últimos anos, em função de diversos fatores, como a possibilidade de ganho em pouco tempo, evolução das plataformas gráficas de negociação, o baixo valor necessário para início e a agilidade de abertura de contas em corretoras.





Mas apesar dessa popularização, é preciso preparo para garantir um retorno positivo e, principalmente, evitar prejuízos. Ao contrário do que se pensa, day trade não é um passatempo nem diversão, muito menos jogo de azar. Quem ganha dinheiro é quem estuda muito e trabalha sério. É um caminho viável, que permite uma renda extra trabalhando entre três e quatro horas por dia, mas deve ser feito da forma correta, sem se expor a altos riscos.





Como dizia Joelmir Beting, quem não deve não tem. Porém, o excesso de endividamento leva as pessoas a dilapidar seu patrimônio, em vez de aumentá-lo. Alternativas para reduzir o endividamento precisam ser analisadas, para minimizar esse efeito nefasto.





E feliz dia do trabalhador para nossa força de trabalho, que precisará, aqui na parte de baixo da pirâmide, dobrar a jornada, enquanto os juros estiverem lá em cima, nas alturas.