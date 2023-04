Importações sem controle tiram a competitividade do varejo

Nadim Donato

Presidente do Sistema Fecomércio MG,

Sesc, Senac e sindicatos empresariais





O número de importações de pequeno valor via marketplaces internacionais, como as compras feitas por brasileiros em plataformas de outros países, têm aumentado demasiadamente e impactado significativamente a economia brasileira. Os produtos importados de até US$ 50 (cerca de R$ 250), isentos de impostos, têm gerado uma perda de vantagem competitiva para os comerciantes legalmente estabelecidos no país.





No Brasil, a produção e a comercialização de produtos falsificados é ilegal e viola os direitos de propriedade intelectual das empresas que criam e desenvolvem os produtos originais. A falta de controle governamental e a isenção de impostos a essas importações, principalmente as vindas da Ásia, atrapalham e afetam o desempenho das empresas brasileiras no mercado global, desequilibrando sua competitividade, além de estimular o comércio ilegal. As indústrias brasileiras, e consequentemente o comércio nacional, não conseguem competir com os preços muito baixos dos produtos importados e, na maioria das vezes, falsificados.





Ainda, a importação excessiva de produtos por meio de marketplace pode desincentivar o empresário que investe, reduzindo sua participação no comércio e aumentando o desemprego.

Segundo o Banco Central do Brasil, para o acumulado nos dois primeiros meses do ano de 2023, os valores para as importações de pequeno valor, via encomendas internacionais, chegaram a 1,51 bilhão de dólares. Em comparação aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, houve uma elevação no percentual das importações de produtos de pequeno valor nas importações de bens, chegando à maior participação no último ano analisado, sendo em 2022, 4,82%, atingindo 13,14 bilhões de dólares. Já entre janeiro e fevereiro deste ano, a participação acumulada das importações observada foi de 4,0%, bem próximo do maior valor de participação quando comparado no ano, principalmente, ao analisar com o ano de 2022. É assustador saber que as compras de pequeno valor importadas no primeiro bimestre deste ano superaram as compras de todo o ano de 2017, US$ 1,42 bilhão.





A questão fiscal é mais um aspecto importante que deve ser considerado no que diz respeito à importação de produtos de pequeno valor. A falta de tributação sobre esses produtos provoca uma perda significativa de receita pela não arrecadação de impostos para o governo brasileiro. O controle insuficiente do governo nas compras de importação de produtos abaixo de 50 dólares tem um impacto significativo na arrecadação com impacto direto na redução de investimentos nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, por exemplo.





Por outro lado, devido à estrutura tributária nacional e à concorrência estrangeira, os varejistas brasileiros estão enfrentando grandes dificuldades na concorrência com os importados, o que tem resultado em perda de mercado. Também por essa razão, a Fecomércio MG concorda com as medidas anunciadas pelo governo federal que decidiu, em boa hora, taxar as mercadorias importadas com o objetivo de tornar mais difícil as entradas de baixo valor, contribuindo assim para combater a concorrência desleal.





No sentido de aperfeiçoar as medidas governamentais, a Fecomércio MG sugere que a legislação de combate à pirataria digital seja fortalecida com sanções mais rigorosas para as empresas que importam produtos ilegais. Também propõe uma fiscalização efetiva e rigorosa por parte da Receita Federal para coibir possíveis fraudes e garantir a aplicação das penalidades previstas em lei para aqueles que realizarem importações ilegais, pagamento de impostos ou concorrência desleal. É imperativo igualmente acabar com a isenção de impostos para as entradas internacionais abaixo desse mesmo valor, gerando um maior equilíbrio nas relações de mercado.