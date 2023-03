Sacha Calmon







Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)





Tudo que ocorre na Rússia interessa ou repercute no mundo. Foi lá que o Império Otomano foi detido e Napoleão e Hitler saíram destroçados, assim como agora a Otan na Ucrânia. Napoleão entrou com 780 mil soldados na Rússia e chegou a Paris com pouco mais de 12 mil. Na 2ª Guerra Mundial, 70% do teatro de guerra se deu na Rússia e na Ucrânia (então um só povo). Pois bem, foi lá que a Alemanha perdeu a guerra (4 milhões de soldados) e quase todos os tanques (panzers).





A guerra Rússia - Ucrânia completou um ano, com efeitos diretos sobre ucranianos e russos, mas atinge toda a humanidade. Antes da guerra, os dois países eram grandes fornecedores de alimentos, fertilizantes e energia, mas agora sua participação no comércio internacional foi sensivelmente diminuída.





Juntos, respondem por mais de um terço do comércio internacional de cereais e são grandes players em oleaginosas, os principais fornecedores de colza e representam 52% dos embarques mundiais de óleo de girassol.





A Rússia é um produtor relevante e maior exportadora mundial de fertilizantes nitrogenados e o segundo fornecedor de fertilizantes à base de potássio e fosfato. Também é o segundo exportador mundial de petróleo bruto, atrás da Arábia Saudita, e representou 11,6% do mercado global em 2020. Em relação ao gás natural, é o principal exportador, com preponderância no mercado europeu. Quando a paz retornar, oxalá seja logo, as sanções internacionais acabarão, os mercados se estabilizarão, talvez com novas relações de preços, e com maior previsibilidade. Por ora, a Europa da Otan está em recessão.





A produção de fertilizantes é um dos exemplos mais óbvios dessa questão. O Brasil é o maior importador mundial de fertilizantes. Em 2021, comprou 85% do total utilizado e a Argentina, cerca de 78%. Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela são altamente dependentes da importação. Em todos os casos, os países em conflito representaram um percentual significativo da oferta em 2021.





No ano passado, o preço do gás natural liquefeito obrigou a Argentina a desembolsar mais US$ 5 bilhões, que deveriam ter sido utilizados na exploração de suas comprovadas reservas de gás natural, que ultrapassam 420 bilhões de metros cúbicos (m³), e nas prováveis reservas (350 bilhões de m³) de recursos contingentes que ultrapassam 900 bilhões de m³.





É preciso apostar no uso de nossos recursos por meio da integração. Temos, no subcontinente, reservas comprovadas de gás natural que, com um nível viável de investimento, podem ser transformadas não só em energia para nossas indústrias e residências, mas para a fabricação de ureia e amônia. Isso permitiria reduzir nossa dependência da ureia importada, que em 2021 ultrapassou 50% do consumo regional.





Em relação ao potássio, nutriente para o qual o Brasil importa 95% de seu consumo, seria muito relevante rever o potencial de potássio do Rio Colorado, em Mendoza. O cenário projetado pela Vale do Rio Doce previa uma produção de 4,5 milhões de toneladas ao ano e investimento de US$ 6,5 bilhões, mas o investimento feito pela exploração petrolífera de Vaca Muerta terá um efeito sinérgico em qualquer projeto de reativação das minas de potássio localizadas na mesma região.





Integração comercial é ativo essencial para a geopolítica de nossa região. Esse é o caminho para o nosso desenvolvimento inclusivo e sustentável. Promover integração em insumos críticos nos dará maior autonomia e nos permitirá exercer nosso destino manifesto como região de paz, garantidora da segurança alimentar global. Esperemos que os resultados, que certamente virão, mantenham a integração regional como política.





Na Argentina, estão em andamento projetos de US$ 5 bilhões, que permitiriam substituir todas as importações de ureia e abastecer o Brasil com 30% de suas importações. Considerando o potencial de outros países, podemos pensar que a América Latina tem condições de se tornar exportadora de fertilizantes nitrogenados.





O maior atrativo desses investimentos é o fluxo comercial a ser gerado no curto prazo. No ano passado, Argentina e Brasil decidiram implementar um sistema bilateral de pagamentos para o intercâmbio de energia. A possibilidade de adotar mecanismos financeiros seria altamente benéfica para todas as partes.





Esse debate deve ser acompanhado pela classe média brasileira, crédula de que investimentos estratégicos em países vizinhos é jogar dinheiro fora. Não será se substituir nossas importações e favorecer nossas exportações.





No final em adendo. Qual o motivo da guerra? O interesse da Otan é ter mil quilômetros na fronteira sul da Rússia, via Ucrânia, ora destruída. O Brasil também neste ponto é único. Nenhum atual ou futuro problema nas fronteiras terrestres e marítimas. Antes que a guerra acabe, está perto, precisamos integrar o Mercosul e, assim, em conjunto, o tratado com a União Europeia se dará. Ao contrário do governo anterior continuamos neutros, mas Lula ficou contra a invasão (princípio da não intervenção).