EUA: dívida e recessão

Sacha Calmon

Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)











O governo dos EUA atingiu seu limite para emissão de títulos da dívida de US$ 31,4 trilhões, em meio a um impasse entre os republicanos e a Câmara dos Deputados, sobre a elevação desse teto, que pode levar a uma crise fiscal em alguns meses.





“Conclamo respeitosamente o Congresso a agir prontamente a fim de proteger a plena confiança e o crédito dos EUA”, disse Yellen, do Federal Reserve (Banco Central) àquele que demorou um mês para ser eleito chefe do Legislativo americano. McCarthy e outros de seu partido afirmam que vão se opor à elevação do teto da dívida a menos que os democratas também concordem em reduzir os gastos federais. McCarthy, que prometeu aos republicanos conservadores que insistiria em cortes de gastos quando estava em campanha para se tornar o presidente da Casa, transformou a questão em prioridade nas primeiras semanas da nova legislatura na Câmara, controlada, por mínima margem, pelo Partido Republicano.





É comum o Congresso esperar até o último minuto para elevar o teto da dívida depois de um prolongado impasse, o que deixa Wall Street com a expectativa de que Washington, mais uma vez, vai superar a questão.





Um atraso no pagamento dos títulos da dívida dos EUA pode ter consequências econômicas e financeiras de longo alcance. A dívida soberana americana sustenta boa parte do sistema financeiro global, e os juros do bônus de 10 anos do Tesouro americano são uma referência mundial.





A capacidade de os EUA honrarem suas dívidas poderia desencadear uma profunda venda em massa de títulos do Tesouro, o que, por sua vez, poderia levar os mercados financeiros ao caos, elevar as taxas de juros e aumentar o custo da dívida dos EUA. Deixar de pagar outras obrigações americanas, como benefícios da Previdência Social, poderá causar problemas econômicos em todo o país. Isso é improvável.





O Tesouro poderá dar prioridade a pagar os detentores de bônus com dinheiro disponível, embora autoridades anteriores do departamento tenham questionado se essa priorização é possível. O Fed, por seu lado, poderá interferir no mercado, por meio da compra potencial de bônus do Tesouro, embora as autoridades tenham alertado contra a adoção dessa medida. Ambas geram inflação! Até agora, a Rússia está bem satisfeita. Sua guerra é arrasar a Ucrânia, a isca comida pelo Ocidente, que não reagiu, enquanto os ucranianos quiserem ser “bucha de canhão”.





A dívida do governo americano deu um salto em 2020 e em 2021 com a Casa Branca sob os dois partidos, injetando mais de US$ 5 trilhões em ajuda financiada por títulos na economia durante a pandemia de COVID-19. O déficit caiu significativamente em 2022, quando boa parte desses gastos da era da pandemia encolheu, embora estejam crescendo novamente pelo fato de a alta das taxas de juros ter elevado os custos da tomada de empréstimos. É o que escreveram Andrew Restuccia, Natalie Andrews e Sam Goldfarb, dos quais me vali para fazer esses comentários e informar os leitores que não têm muitas oportunidades de formar juízos sobre questões tão distantes dos nossos afazeres costumeiros.





A segunda economia do mundo, a chinesa, a seu turno, parou de crescer em números exponenciais. Lá ocorreu uma coisa curiosa, construíram mais prédios e ruas muito além do necessário. A população em 2022 decaiu pela primeira vez nos últimos 200 anos. Caiu 30 mil em relação a 2020 (lá o registro é feito por grupo de quatro quarteirões). Não é nada numa população de 1,4 bilhão de habitantes, entre os quais muitíssimos idosos entre 65 e 85 anos e que são, por assim dizer, um peso a ser sustentado pelas gerações mais novas. Esse é o maior problema da China. Muita gente. Muitos prédios vazios (excesso) e, portanto, dívidas em atraso com os bancos, porquanto as vendas não ocorreram...





O que vem pela frente? China parada, EUA com dívida monstruosa e a guerra na Ucrânia. Só pode ser uma recessão grande!





Os Estados Unidos sob Biden vêm de iniciar um vigoroso programa de reindustrialização, que tem causado alguns abalos na Europa e na América Latina, na medida em que provocam desigualdades e necessidade de remédios econômicos e de políticas de comércio.





Até 2035, haverá mudanças grandes em vários continentes. A supremacia da Ásia parece irreversível. Mais de um terço da população mundial se concentra na China, na Índia e no Japão...





A Europa Ocidental perderá importância e a América Latina está engajada em diminuir as diferenças de classe, a merecer análise profunda dos EUA, que buscam maiores trocas comerciais com a região, até mesmo pela pouca distância e estabilidade, ao menos com o Chile, Peru, México, Colômbia, Brasil e Argentina, os países principais, política e economicamente falando (um mercado cerca de 400 milhões de habitantes).