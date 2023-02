Arrogância e traição temperam relação com bancos

(foto: Lelis)





Sacha Calmon

Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)





A análise por Talita Moreira e Fernanda Guimarães é muito ilustrativa. A recuperação judicial da Americanas começa sob um clima de animosidade e desconfiança entre os credores e a empresa, o que significa que as negociações vão se dar sob forte tensão.





Quando os problemas da varejista vieram à tona, dias atrás, a reação inicial das instituições financeiras foi mostrar disposição para rolar as dívidas. O humor, no entanto, azedou por três razões.





A primeira é que os bancos queriam que os acionistas de referência da Americanas – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira – dessem sua contribuição capitalizando a companhia em troca da renegociação da dívida. Os acionistas acenaram com R$ 6 bilhões, mas nos cálculos dos credores o aporte deveria ser no mínimo de R$ 10 bilhões para que a varejista tivesse chance de se recuperar. Nos últimos dias, os bancos já falavam que seriam necessários entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões. Os três, diga-se, são ou estão entre as pessoas físicas mais ricas do Brasil.





Os credores consideravam crucial que o trio colocasse a mão no bolso para resolver o rombo na companhia, algo que consideram ter sido criado sob sua responsabilidade. Os bancos estão convictos de que o que aconteceu na Americanas foi fraude e que foram levados a fechar operações de financiamento com base em premissas enganosas. Portanto, na visão deles, apagar o incêndio seria uma atribuição do trio. Dá-se que o trio não agiu como era esperado.





A segunda razão – e, para alguns executivos do setor, até mais importante que a primeira – foi a postura dos acionistas. Causou grande irritação, e até indignação, entre os credores o fato de nenhum dos três megainvestidores ter conversado diretamente com eles. Uma palavra tem sido usada com frequência para se referir à postura do trio: arrogância. Há quatro representantes dos acionistas de referência no Conselho de Administração da Americanas, entre eles Sicupira e Lemann.





No início da crise, foi Sérgio Rial quem fez o meio de campo entre acionistas e bancos. O executivo havia se desligado da presidência da Americanas, mas atuou informalmente nessa interlocução. A estratégia, porém, não foi bem-sucedida, já que Rial não tinha mandato para apresentar proposta e, ao mesmo tempo, é presidente do Conselho de Administração de um dos credores, o Santander.





A Americanas apresentou o Rothschild como assessor para a renegociação. Luiz Muniz, chefe do escritório brasileiro do banco de investimentos, assumiu a frente das conversas. No entanto, insistiu na mensagem de que o aporte não seria do tamanho que os bancos queriam e que eles teriam de aceitar a conversão de parte das dívidas.





No calor do momento, alguns banqueiros têm dito que não farão mais negócios com o trio – o que é difícil, dado que Lemann, Telles e Sicupira também são investidores de gigantes como AB Inbev, Kraft Heinz e Burger King.





O terceiro motivo para o impasse nas conversas é o que os bancos consideram uma "traição" da companhia. Na sexta-feira passada, enquanto Rial conversava com os credores, a Americanas foi à Justiça do Rio e obteve medida cautelar que, na prática, antecipava os efeitos de uma recuperação judicial. Esse movimento deflagrou uma batalha judicial entre as partes. Pelo menos sete instituições financeiras impetraram recursos para tentar reverter efeitos dessa decisão.





A desagregação está feita. Os concorrentes, sendo que três são as redes de varejo em geral, mais fortes já se movimentam para ocupar espaços e colher os despojos da Americanas, tão tradicional. O capitalismo é isso. Competência e concorrência ou falência, real ou "esperta".





A disputa mais ruidosa se deu com o BTG Pactual. No dia 12, o banco compensou R$ 1,2 bilhão em dívidas com dinheiro depositado pela varejista em contas no banco, mas esse movimento foi suspenso pela cautelar obtida pela Americanas na noite seguinte. Após duas tentativas fracassadas de reverter a decisão, o BTG conseguiu garantir o acesso ao dinheiro com um mandado de segurança.





Além do BTG, outros bancos foram à Justiça para tentar assegurar o acesso aos recursos. Bradesco, Itaú e Safra pediram que a companhia só pudesse levantar dinheiro dessas instituições com autorização judicial.





Com as operações minguando, a Americanas viu seu caixa evaporar. As disponibilidades, que somavam R$ 7,8 bilhões há nove dias, haviam caído para R$ 250 milhões ontem, segundo a varejista.





É nisso que dá financiar “tubarão” e deixar de lado as micro e pequenas empresas. O crédito no Brasil é um grande problema.





Por isso, é muito bom ter um poderoso Banco do Brasil, o agronegócio que o diga, e uma Caixa Econômica Federal, fundamental para o mercado imobiliário do país. Sob o PT, terão lógica financeira e também o comando do governo em suas vocações naturais de bancos estatais e suas nobres e necessárias funções na economia.