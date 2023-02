Reformulações e princípios da reforma tributária

Mayara Mariano

Advogada especialista em direito tributário e sócia do escritório Mariano Santana Sociedade de Advogados











Desde a promulgação da Constituição de 1988, tem se cogitado a reforma tri- butária, vez que o sistema tributário nacional é demasiadamente complexo. E neste começo de 2023, o novo governo federal e o novo Congresso Nacional, eleitos no final do ano passado, prometem discutir e votar, ainda no primeiro semestre, as mudanças neces- sárias para melhorar nosso ambiente tributário.

Basicamente, todas as propostas apresentadas até então têm como princípio basilar a substituição de tributos incidentes sobre o consumo sobre um valor agregado, de modo a atingir toda a cadeia de consumo em todas as etapas.





Atualmente, existem duas propostas de emenda à Constituição (PECs) em tramitação que versam sobre a reforma tributária: uma proposta pela PEC 110/2019, do Senado Federal, e a outra a PEC 45/2019, da Câmara dos Deputados.





A ideia central, em ambas as proposituras, é a substituição de alguns tributos, consolidando bases de tributação pautadas em dois tributos: o IBS, que seria uma espécie de imposto sobre bens e serviços, e o Imposto Seletivo, que seria uma espécie de taxação de produtos selecionados.





Nas propostas, a incidência do IBS ocorre na exploração de bens e serviços, direitos tangíveis e intangíveis e inclusive a locação de bens, que atualmente não é tributada.





Na PEC 110/2019, a proposta é que o IBS seja um tributo estadual, em substituição a nove tri- butos: o IPI, PIS, Pasep, IOF, Cofins, ICMS, ISS, Cide-Combustíveis, salário-educação.





Com relação à alíquota, a proposta na PEC 110/2019 visa à fixação da mesma do imposto; no entanto, poderão ser fixadas alíquotas diferenciadas da padrão em determinados produtos e serviços, sendo aplicadas de forma homogênea em todo o Brasil. Já na PEC 45/2019, a proposta é que o tributo seja federal, em substituição a cinco tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins.





Com relação à alíquota, a PEC 45/2019 traz como proposta que cada ente federativo atribua a parcela da alíquota total do imposto, uma espécie de “subalíquota”, de modo que a sua aplicação não é uniforme em todo o território nacional.





Lembrando que atualmente o ICMS é um imposto estadual e o ISS um imposto municipal, o IBS vem trazendo mudanças significativas na competência e arrecadação.





No que tange à concessão de benefícios, a PEC 110/2019 prevê para determinadas operações, como alimentos, medicamentos, saneamento básico e educação. Diferentemente, portanto, da PEC 45/2019, que não permite a concessão de benefício fiscal.





No que diz respeito à distribuição da arrecadação, na PEC 110/2019 é partilhado entre União, estados, municípios e Distrito Federal, por intermédio de distribuição de recursos a cada ente federativo. Por outro lado, a PEC 45/2019 já dispõe que cada ente federativo tem sua parcela na arrecadação do tributo determinada pela “subalíquota”.





As PECs também inovam com relação à criação do Imposto Seletivo. Na PEC 110/2019, tem viés arrecadatório, cobrado sobre operações como combustíveis, gás, cigarros, bebidas alcoólicas e outros. A PEC 45/2019, por sua vez, possui viés extrafiscal de tributar alguns produtos e serviços nocivos à saúde com o intuito de desestimular o consumo.





Resumidamente, essas são as mudanças mais significativas na reforma tributária que gira em torno da reformulação com base na criação desses tributos em substituição de alguns já existentes.





Outros pontos também são reformulados na reforma tributária, tais como a extinção da CSLL e a incorporação no Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a arrecadação do ITCMD migrada aos municípios, ampliação do IPVA, entre outros. A perspectiva é que a reforma venha simplificar o processo de tributação no Brasil assim como nos países desenvolvidos, onde a economia é estável.





Em termos práticos, embora a proposta tenda à primeira vista a diminuição da carga tributária, acredita-se que, pelo contrário, irá aumentar, tendo em vista que a unificação de impostos abre precedentes para criação de outros tributos.





Do ponto de vista econômico, a reforma tributária ideal seria aquela que o contribuinte tivesse a contraprestação devida ou o retorno econômico adequado, como ocorre nos países de economia avançada.





No Brasil, país com uma das cargas tributárias mais elevadas, a reforma tributária mal articulada poderá trazer mais malefícios do que benefícios ao contribuinte e ao fisco. Agora, é aguardar o avanço das propostas.