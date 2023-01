Sejamos todos criativos

Danilo Filho

Professor e coordenador do Programa CCBB Educativo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte





Criatividade, ao contrário do que muitos pensam, não se relaciona com um talento, dom divino ou inspiração para ideias novas. Aliás, inspiração é apenas a cereja do bolo quando tratamos de criatividade. Para criar é importante agir, colocar em prática ideias e planos, relacionar elementos díspares e cruzar as fronteiras daquilo que se acredita serem os obstáculos da imaginação. São por esses territórios que a mente de um artista caminha.





É possível aprender sem criatividade? O britânico sir Ken Robinson, professor, autor e consultor sobre educação, afirmou que não. E foi mais fundo, dizendo que “as escolas matam a criatividade”. Em sua famosa palestra TED em 2006, ele condenou o sistema hierárquico de conhecimento dentro da escola, que sobrepõe a habilidade acadêmica à imaginação humana. Disciplinas científicas assumem cinco vezes mais o tempo dos estudantes que as artísticas. E isso se deve, na visão do autor, a uma educação preparatória para o trabalho. Mas será que essa concepção serve ao trabalho do futuro? E será mesmo que a educação está sentenciada ao trágico destino de decapitar a criatividade? Como pode a arte alterar a rota da educação e sinalizar outros destinos?





Muitas são as contribuições que a arte pode emprestar à educação: a adaptabilidade e redirecionamento das rotas mesmo em meio ao processo; a importância de se valorizar a forma tal e qual o conteúdo; a compreensão de que os limites do conhecimento não estão nos limites apresentados pela linguagem; aprender a pensar dentro das especificidades dos materiais escolhidos para a prática. Enfim, quando se olha para uma obra artística e o trabalho de um artista para além do resultado em si, aprende-se a valorizar a experiência como elemento-chave na aprendizagem. E é isso que o setor educativo de um museu sinaliza.





Contando com um programa de educação desde sua inauguração, em 2013, o Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte entende que um de seus papéis é dialogar e construir relações entre seus públicos e a arte, gerando conhecimento por meio de experiências criativas. É por isso que um dos pilares do CCBB Educativo é a formação de professores. O intuito não é ensinar técnicas, e sim refletir acerca de uma educação comprometida em gerar estudantes mais reflexivos, questionadores e criativos.





No CCBB Educativo, a equipe é multidisciplinar, contando com educadores e estagiários de artes visuais, teatro, música, história, filosofia e letras. Essa diversidade se conecta por meio da mediação cultural, seja em visitas mediadas às exposições ou nas atividades práticas que exploram conceitos advindos das obras expostas. Quando a ação mediadora se estabelece por meio de um contato direto e humano, educador e visitante vivem uma experiência significativa, favorecendo a reflexão, a interação e a construção de conhecimento. Nos encontros com professores, essa prática é compartilhada por meio de formações teóricas com especialistas seguidas de uma vivência com a equipe educativa, conectando, assim, informação e experiência.





O sistema escolar configurou a aprendizagem por meio de disciplinas isoladas que pouco conversam entre si. Já o sistema artístico é projetual e colaborativo. Organizados em coletivos, cooperativas, grupos e até escolas, os artistas criam produtos e experiências mediante processos que têm no par tentativa/erro a chave de sua criação. Isso desconstrói o imaginário do artista como um ser solitário e iluminado. Experimentar coletivamente se torna o caminho mais interessante. Olhar para isso pode nos ajudar a desenvolver um projeto educativo mais criativo e prazeroso, onde a construção do conhecimento seja dinâmica e participativa. E sem o medo do erro. Afinal, em terreno em que não se pode errar, jamais brotará a criatividade.





Criatividade é músculo e, como tal, precisa ser exercitado para que possa se desenvolver. Para esse desenvolvimento, é imprescindível vasculhar as raízes das ideias, esmiuçá-las, se entregar à sua investigação, questioná-las, interessar-se por encontrar suas origens para, então, poder transcendê-las. Qual lugar a criatividade ocupa na educação? Essa talvez seja a pergunta que deveria permear as cabeças de todos os envolvidos no sistema educativo. Com um mundo que se reinventa a todo instante, cheio de cores e movimento, deve ser difícil sentar-se numa cadeira desconfortável, olhando para a nuca de um colega enquanto se luta para memorizar o maior número de informações escritas no quadro. Criar talvez seja a lacuna a ser preenchida nos processos educativos atualmente. E esse é um problema que a arte pode ajudar a resolver.