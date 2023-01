Sacha Calmon







Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)





Na Flórida desde dezembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode permanecer nos Estados Unidos com o visto de chefe de Estado que usou para entrar no país. Se não procurar o governo americano em até 30 dias para mudar a categoria do visto que o autoriza permanecer em solo americano por um visto de turista, fica em situação irregular e pode ser até deportado para o Brasil.





A informação é do porta-voz do Departamento de Estado (responsável pela diplomacia no governo americano), Ned Price, que fez a ressalva de que não poderia falar especificamente do caso de Bolsonaro, uma vez que a situação dos vistos de indivíduos é uma informação confidencial. Segundo ele, "de maneira geral", portadores de visto A (diplomático) que não estejam mais exercendo a função que lhes propiciou esse tipo de visto têm que deixar os EUA ou "pedir uma mudança da autorização migratória", disse. “Se não tem motivo para estar nos Estados Unidos, qualquer indivíduo está sujeito a ser retirado”.





Para a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), "a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por vândalos equiparados a terroristas é consequência dos sólidos antecedentes, não apenas retóricos, que indicavam o desenvolvimento de uma trama com intenções golpistas". A insinuação aponta para Bolsonaro.





O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), entidade que representa mais de 100 empresas, como Amazon, Ambev, BRF e Danone, afirmou que “o sucesso das empresas só pode ser alcançado em democracias plenas, com respeito ao resultado das urnas e às instituições do Estado”.





Em seu comunicado, a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), que representa mais de 450 empresas, diz que "conclama todas as partes para assumirem suas responsabilidades, do governo e da oposição, da sociedade civil, empresários e todas as lideranças políticas, para que haja uma rápida retomada da normalidade institucional e democrática".





Entidades como a Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan), Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Ancord (associação que representa empresas do mercado e de capitais), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Abiis (aliança da indústria inovadora em saúde) também se manifestaram.





O Fórum de Dirigentes de Agências Reguladoras Federais também pediu punição aos responsáveis. “É preciso que haja responsabilização e que tais agentes sejam punidos com rigor, de forma que não ocorram mais ações como essas, que afrontam gravemente o Estado democrático de direito.”





Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan afirmou ontem que a Casa Branca não recebeu nenhuma solicitação formal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acerca do ex-presidente. O assessor também negou qualquer contato entre a Casa Branca e Bolsonaro, que foi para os EUA às vésperas do fim de seu mandato.





Ele reiterou a confiança nas instituições do Brasil. “Acreditamos que as instituições democráticas do Brasil manterão a vontade do povo. O líder eleito de forma livre no Brasil vai governar o Brasil e não será dissuadido pelas ações dessas pessoas que agrediram as sedes de governo em Brasília”, disse Sullivan.





Mais tarde, em um telefonema ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou o “apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil”, declarou a Casa Branca em um comunicado. A Casa Branca acrescentou que Biden, que participa de uma cúpula regional no México, convidou Lula para visitá-lo “no início de fevereiro”.





A classe média brasileira é, na verdade, o único bastião de Jair Bolsonaro, mas de pouco significado em votos prestantes.





Como se vê, a direita bolsonarista está isolada até mesmo em relação ao “direitismo” europeu, a conviver com eleições periódicas. O golpismo do bolsonarismo é retrógrado e ultrapassado, até mesmo em relação à América Latina, toda ela de esquerda, mas respeitante da democracia.





De notar que chegaram ao poder por urnas eleitorais e o sistema democrático é mantido intacto, a promover eleições periódicas (rotatividade no poder).





No caso do Brasil, o monitoramento é feito pelos Estados Unidos de modo constante e informado. Não há como prosperar o bolsonarismo, cujo rumo mais provável é a extinção por incompetência política, à medida que o tempo transcorre. A política não admite vazios, por mais insignificantes que sejam os políticos em questão.





Afora isso, a vida política é dinâmica e o Congresso Nacional haverá de se entender com a administração que está no poder. É só esperar para ver. Assim é nos países democráticos.