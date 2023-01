Brasília e Brasil

Sacha Calmon

Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)











A fala do ex-presidente Bolsonaro sobre as tentativas de levante armado, pelos seus partidários, tem ares de estranheza sem dúvida! Foi para os EUA, cidade de Orlando, na península florida, que cogita expulsá-lo. Antes, zerou o PIS e Cofins nas operações financeiras. Depois tirou o vídeo do ar.





O novo governo sentiu o golpe e no dia da posse o decreto de Bolsonaro foi revogado. O ex-dirigente da Receita Federal do Brasil, o muito respeitado Everardo Maciel, não gostou nem um pouco da medida.





E relata sobre o referido assunto: “A exemplo das Forças Armadas e Polícia Federal, em 2001, foram criadas adidâncias tributário-aduaneiras nos Estados Unidos e nos países do Mercosul visando à cooperação institucional com os órgãos homólogos”. E prossegue a dizer que a experiência foi bem-sucedida. “No final de ano, foram criadas adidâncias em Bruxelas, Paris e Dubai. Além de ser uma medida extemporânea, o espantoso é que os adidos designados foram justamente os titulares dos cargos de alto escalão da administração que saía. Inoportuno e indecoroso.”





“O novo governo reagiu, entretanto, de forma desproporcional àquela ignomínia. Em lugar de eliminá-la, extinguiu todas as adidâncias tributário-aduaneiras, o que configura medida punitiva à Receita Federal, reforçando a percepção de um contínuo processo de sucateamento do órgão.”





Agora, digo eu que “preços de transferência” são operações intragrupos econômicos. A ideia no mundo inteiro é dar preço equivalente aos praticados por terceiros em operações normais, evitando o artificialismo em desfavor do livre mercado.





Será repetitivo dizer que duas coisas são inevitáveis em nossa vida: a morte e a tributação! Muita gente não paga diretamente o IR/fonte, mas todos pagamos, eis que embutido nos preços das coisas, os impostos incidentes sobre bens e serviços consumidos no dia a dia. As pessoas, ao tomar uma cervejinha e comer um queijo derretido, estão, em verdade, tomando e comendo os impostos incidentes sobre o consumo de todas as coisas adquiridas (os chamados impostos “indiretos”).





Deixo para Everaldo a última palavra. “Por fim, foi editada medida provisória estabelecendo novas regras para preços de transferências, o mais controverso complexo tema à tributação da renda. O modelo brasileiro é o mais simples do mundo, ainda que demande muitos aperfeiçoamentos. Optou-se substituí-lo pelo da OCDE, instituição que tem uma especial predileção por modelos tributários complexos e com elevado grau de subjetividade.” As regras vigentes são disciplinadas em seis artigos, as propostas se desdobram em 40, o que reforçará as queixas quanto à complexidade de nosso sistema tributário. O maior absurdo, todavia, é que o modelo somente entrará em vigor em 2024, recorrendo-se, contudo, a uma MP, que se sujeita ao requisito constitucional da urgência. Qual é a urgência? “Para tentar contornar a inconstitucionalidade, admitiu-se que se empresas poderiam antecipar para 2023 a adoção das novas regras, embora não conheça seu disciplinamento infralegal. É claro que só farão antecipação se lograrem ganho, em prejuízo na arrecadação! E se a MP não prosperar, como ficaria a opção? Quanta lambança!”





As descrenças e críticas do ex-secretário da Receita Federal procedem inteiramente, como de costume. Vivemos tempos muito estranhos, normalmente nesse campo restrito da tributação. A tributação não é mistério algum, pelo contrário, desde que se faça de acordo com o manual.





Os governos, entretanto, insistem na improvisação. Nada melhor que a permanência das regras tributárias em favor da clareza e da segurança jurídica, tanto dos entes tributantes quanto dos que pagam os tributos (as comunidades de contribuintes).





Os americanos dizem que pagar tributos é razoável, desde que com eles se compre ‘civilização’, raciocínio altamente pragmático para o Estado e os contribuintes. Quem paga tem o direito de exigir do Estado o retorno do sacrifício feito em prol de todos. Deveria ser sempre assim.





Outra coisa é a segurança pública e o resguardo dos bens do Estado brasileiro. Por mim, o que ocorreu em Brasília foi anarquia, e ninguém se feriu. Na invasão do Capitólio, nos EUA, restaram seis cadáveres. É a morte que dá vida aos extremos políticos. Getúlio se matou. A guerra civil espanhola matou milhões. Hoje, a Espanha vive em paz.





O governador de Brasília trouxe e levou de volta os baderneiros que devastaram a Praça dos Três Poderes. Alexandre de Moraes o destituiu tarde demais. Flávio Dino é ineficaz. Anderson Torres arrumou tudo e organizou a depredação dos três Poderes, símbolo maior da democracia. É a cria selvagem do fascismo italiano no Brasil. Vamos convir que os aparatos de defesa falharam. É criar um serviço secreto de confiança. E subordinar o poder das polícias militares estaduais. Prender e processar Bolsonaro por conspirar contra a democracia e o Estado de direito. Tratar os FFAA a pão e água. Inconcebível a omissão das Armas, dignas da Venezuela e longe dos EUA, nosso modelo de vida e liberdade.