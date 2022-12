Responsabilidade do digital influencer sobre os consumidores

Quanto ao conteúdo publicitário, o influencer deve ser equiparado ao fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser responsabilizado pelo seu teor





Luciana Souza

Advogada do Manucci Advogados. Pós-graduada em direito internacional pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios – Cedin





Nos últimos anos, as empresas têm migrado sua principal forma de marketing para as redes sociais, especialmente por meio de parcerias, permutas ou contratos de publicidade com digitais influencers, o que levantou diversos questionamentos sobre a regulamentação e responsabilidade dos digitais influencers ante os consumidores. Algumas medidas vêm sendo tomadas pelo Legislativo e órgãos reguladores para a normatização, como o Projeto de Lei 1.335/2022 e o Guia de Publicidade por Influencers Digitais do Conar. Ainda que a regulamentação existente não abarque todas as possibilidades e questionamentos, a discussão já avançou em muitos aspectos, podendo-se prever algumas possibilidades.





A publicidade possui algumas exigências e limitações próprias, aplicáveis também aos influencers, como a obrigação de previsão expressa do teor publicitário no conteúdo, sendo imprescindível que se atente à forma da publicidade e respeite as orientações do Conar. Quanto ao teor da publicidade, assim como aos danos e vícios eventualmente verificados nos serviços/produtos, não há uma regulamentação específica sobre possível responsabilização do influencer e o limite desta, sendo necessário analisar o seu papel dentro da relação consumerista, especialmente quanto à produção dos conteúdos e à relação com os consumidores e a empresa.





O influencer não é um mero garoto-propaganda das empresas/produto divulgado em suas redes, já que possui um papel ativo na produção do conteúdo publicitário, direcionando-o especialmente para os seus seguidores, adequando-o à natureza do que costuma produzir. Portanto, quanto ao conteúdo publicitário, o influencer deve ser equiparado ao fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser responsabilizado pelo seu teor, seja na hipótese de ocorrência de propaganda enganosa ou abusiva, ou quando se verificar algum fato do produto ou do serviço decorrente de informações erradas ou incompletas presentes na propaganda.





Todavia, quanto ao produto/serviço em si, essa relação e, por consequência, a responsabilização do influencer por eventuais danos causados ao consumidor, é mais complexa, uma vez que não há participação na cadeia produtiva (salvo se participar efetivamente, como ao ministrar uma aula dentro de um curso) e, por muitas vezes, o conhecimento técnico sobre o produto/serviço divulgado. Ainda, partindo da ideia de que o influencer assume o risco perante o consumidor ao produzir uma publicidade direcionada, além de obter ganhos relevantes com a aquisição dos bens pelos seus seguidores, especialmente nos casos em que se recebe uma porcentagem das vendas geradas, ou quando o influencer é sócio da empresa responsável pelo produto/serviço, não se pode afastar a possibilidade de responsabilização objetiva e solidária aos demais envolvidos na cadeia de produção.





Dessa forma, diante do risco assumido pelos influencers ao fazer conteúdos publicitários em suas redes sociais, é importante que se tenha uma assessoria jurídica capaz de verificar a idoneidade da empresa e eventuais riscos, e auxiliar na elaboração dos contratos, garantindo todos os direitos em caso de eventual dano, não apenas de ordem consumerista, mas também relativos a direitos de imagem, propriedade intelectual e outros que possam incidir na relação firmada.