Minas avança na agenda do clima

Marília Carvalho de Melo Marília Carvalho de Melo

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais





Marcelo Bomfim

Presidente do BDMG









O combate às mudanças climáticas é, indiscutivelmente, um dos grandes desafios globais, e o governo de Minas Gerais tem dado passos importantes em relação à agenda do clima. Em 2021, Minas Gerais foi o primeiro ente de um país da América Latina e Caribe a assumir o compromisso da neutralidade das emissões até 2050, aderindo, em conjunto com as federações estaduais da indústria e da agricultura, à campanha internacional do Race to Zero. A partir desse momento, o estado atualizou o seu inventário de gases de efeito estufa (GEE), concluiu o seu plano de ação para zerar tais emissões de forma gradual e ainda tem participado ativamente dos debates das Conferências do Clima das Nações Unidas, especialmente a COP 26, em 2021, e COP 27, que está sendo realizada no Egito.





Alcançar um padrão net zero de baixo carbono, contudo, exige muito trabalho. Os resultados do inventário apontam dois setores prioritários de ação. O primeiro deles é a agropecuária e o uso da terra, responsável por 49% das emissões. Em segundo lugar, predomina o setor de energia com 27%, seguido da indústria e resíduos.





Ações relevantes já endereçam muitos desses desafios e oportunidades. As regulações ambientais e econômicas permitiram ao estado deter hoje o maior potencial de energia solar instalado no país. Já são 16 megawatts (MW) de potência instalada para geração centralizada, o que representa 37% do total do país. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) tem tido contribuição relevante na construção deste cenário. Financiou, nos últimos quatro anos, cerca de 50% do total de investimentos do setor no estado, com R$ 450 milhões de desembolso para energias renováveis e eficiência energética. Cerca de 40 projetos, entre usinas fotovoltaicas, pequenas centrais hidrelétricas, projetos de iluminação pública e biomassa, promoveram mais de 330 mil toneladas em emissões de gases de efeito estufa evitadas por ano e mais de 1.590 empregos gerados durante a fase de investimento desses projetos, com recursos do Banco Europeu de Investimentos. No tema de biocombustíveis, outra importante ação foi a recente redução do ICMS do etanol para 9,29% pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado, sendo a menor alíquota do Brasil.





Para o setor de agricultura, o estado está em processo de implementação da plataforma Selo Verde de rastreabilidade, objetivando o melhor monitoramento do Código Florestal brasileiro em propriedades rurais particulares. A União Europeia irá aportar R$ 1,6 milhão para o desenvolvimento da plataforma em Minas Gerais, que tem potencial de recuperação de 3,5 milhões de hectares em reserva legal e área de preservação permanente, além de dar condições aos produtores rurais em regime familiar de se regularizarem ambientalmente às exigências. De forma complementar, o BDMG tem atuado no tema da agricultura de baixo carbono para disseminação de técnicas, incluindo a adoção de remineralizadores de solo de produção local e bioinsumos, muitas vezes produzidos na própria propriedade rural, em substituição à adoção de fertilizantes e pesticidas químicos.





Existem também inúmeras possibilidades no âmbito dos 853 municípios mineiros, tornando-os mais sustentáveis e resilientes às intempéries climáticas. Nesse campo, há oportunidades para projetos de eficiência energética, como iluminação pública mais eficiente, geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, projetos de infraestrutura resiliente, além de investimentos combinados para espaços públicos sustentáveis, como escolas e postos de saúde funcionando com energia solar fotovoltaica.





As oportunidades são muitas e Minas já dispõe de instrumentos únicos que, por meio de boas políticas públicas, podem ampliar o desenvolvimento de um modelo de economia de baixo carbono. O momento da COP 27 torna-se estratégico para valorizar o protagonismo mineiro, que, com uma visão intersetorial e colaborativa, já tem dados confiáveis e um plano de ação para avançar e dar passos concretos rumo à descarbonização.