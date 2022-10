Faltam ideias e argumentos

(foto: Lelis)



Sacha Calmon

Advogado, coordenador da especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular da UFMG e UFRJ





O bandido fluminense, na esteira do lendário Tenório Cavalcante, de Caxias, mais não fez que realçar a ignorância política, o coronelismo, a cumplicidade com o crime organizado, para não falar em bicheiros, traficantes, milicianos que, infelizmente, sempre assolaram o Rio de Janeiro.





O mais importante de se ver e pensar está à volta do atentado, ou melhor dizendo, da deliberada tentativa de homicídio doloso contra agentes da lei, que na casa do sinistro político lá estavam para cumprir ordem de prisão. O bandido foi avisado previamente e atacou a Polícia Federal, a mais brilhante e independente polícia brasileira, à moda do FBI. Só que no Rio quem comanda a PF é amigo do presidente. E foi por esse comando estratégico que Moro deixou o governo.





O presidente é amigo e cúmplice do bandido em pantomimas de violência e deu-se mal neste lamentável episódio de delírios, mentiras e xingamentos em tempo real.





O presidente Bolsonaro, estupefato, sem saber como agir em face do bárbaro atentado, jogou seu ministro da Justiça para mediar a prisão de um condenado em cumprimento de pena domiciliar. Santo Deus incomum!!!





Pior, a mobilização do ministro desmereceu a PF, que atrasou a prisão, já que um ministro de Estado fôra designado para facilitar a entrega de um criminoso condenado.





Sim, reles agressor a mão armada de policiais federais, tanto que três foram feridos. A “matilha digital” de Bolsonaro ficou desnorteada ante a vacilação presidencial e de seus assessores diretos em desavença... A PF do Rio, do delegado amigo, tratou Jefferson com todas as deferências.





Os 15 mil grupos organizados no WhatsApp e em redes sociais (Twitter vg) chegaram a espalhar que o presidente convocará as Forças Armadas para proteger Jefferson, como se coubesse a elas tal idiota função! Seria uma afronta.





Bolsonaro negou fotos com o bandido. Apareceram várias imediatamente a desmenti-lo, inclusive uma aos abraços e cócegas na barriga!!!





Ademais, a repercussão foi negativa. Bolsonaro somente se rendeu tarde demais e condenou o atentado, solidarizando-se com as famílias dos policiais atingidos pelos disparos do agressor, que agora busca escorar-se em uma legítima defesa putativa, tese furada. Sofrerá os rigores da lei, vai direto para a masmorra. Ordem de Xandão. Prisão preventiva decretada.





Bolsonaro vacilou e errou o “timing” para resolver o entrevero, sendo tragado pelos acontecimentos. Os vacilos e a tardia postura de repúdio, pelo simples fato de ser tardia, desagradou a parte de sua base militante e desagradou muito mais ao seu eleitorado de boa-fé.





Para começar, a quantidade de armas e munição, rifles a laser em poder de uma pessoa condenada e sujeita a oito restrições, em cumprimento de pena domiciliar, mostrou a leniência do Executivo Federal no controle de presos e o erro de pregar a posse de armas.





Os especialistas estão a mostrar, ademais, outras consequências. A primeira está no exemplo. A atitude de Jefferson não incitou outras de igual teor. O eleitorado do presidente repudiou, na base de 65%, o ato indigno e covarde.





E Jefferson já avisou, mau-caráter, de uma canalhice sem par, sem grandeza moral, que se for abandonado à própria sorte, falatório virá e contará tudo (pílulas ameaçadoras). Disse textualmente que se ficar isolado ou abandonado pelo estamento a que pertence vai deitar falação, e ele é perito em coisas picantes. Vai contar tudo o que sabe...





Além disso, foi escalado um agente operacional para dialogar com Jefferson em sua casa. Seria melhor ter enviado um delegado sênior e, o mais importante, que ele não se deixasse filmar. Afável com alguém que acabara de tentar homicídios, o agente da PF que falou com o ex-deputado foi gravado sorrindo e colocando-se à disposição de alguém chamado, depois, pelo presidente de ‘bandido’. Era preciso alguém que, com a cara fechada, desse o ar de reprovação necessário à grave situação.





Não creio em Jefferson, um salafrário desde quando era um gordo desaforado.





Não é com armas e tiros que se faz política, mas com ideias e argumentos, ora faltantes no debate eleitoral.