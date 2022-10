Políticos e políticas

Sacha Calmon

Onde estão os Getúlios, os Vargas, os Juscelinos, os Covas, os Bilac Pinto, os Carlos Lacerda? É o que me pergunto perdido no sertão severo dos meus dias vividos.

Nunca o Brasil esteve tão distante de políticos brilhantes, ainda que carismáticos, daqueles que nos conquistavam pela simpatia ou pelas obras feitas.





Os nomes citados acima não esgotam a listagem. Eram inúmeros e vinham aos borbotões, ao contrário de hoje em dia, como se estivéssemos numa estiagem eterna ou, como se costumava dizer, um deserto de homens e ideias.

Lula, vá lá, tem algo de historicamente diferente ao tornar-se presidente duas vezes, o único político saído do pobre sertão nordestino, mais precisamente da agreste pernambucano, região tomada por secas terríveis.





Diz-se-a que teve sua escolaridade completada pelo aprendizado nos sindicatos do ABCD paulistano (Santo Amaro, São Bernardo, São Caetano e Diadema). É verdade, mas resta saber a razão de ser o único que se notabilizou em todo o espaço da nossa nação e, portanto, por que se elegeu, re- elegeu (2003 a 2010) e ainda fez sua sucessora e popularizou o PT.





Não é fácil responder, pois, em seu tempo, 2003 a 2010, o país cresceu muito. Lembro-me de que o IBGE contabilizou, em 2010, tão somente, descontado o arrasto (“carry over”), um crescimento econômico de 7,4%. Diga-se que mais do que o mandato inteiro de Bolsonaro. Naquela ocasião, muita gente subiu à classe média e, por certo, é a memória desse tempo que o mantém com tanto eleitorado em 2022. E ainda enfrentou as turbulências do mercado financeiro mundial.





A situação outra coisa não faz, sem explicar a sua popularidade e resiliência, do que bater no “mensalão”, uma “ajuda de custo” que José Dirceu fez a um grupo parlamentar para manter a governabilidade, esse eterno dilema do Executivo federal.





Entretanto, o que são e passam despercebidos hoje são o detestável orçamento secreto e as emendas do relator! São propinas 10 vezes maiores que o mensalão propiciadas pelo atual presidente à sua maioria parlamentar no Congresso Nacional. É como se diz: “O pau que dá em Chico também dá em Francisco”. A mamata hoje chama-se orçamento secreto do Centrão.





Este mal da nossa República e de nossa democracia segue a sua marcha deletéria e onipresente. O cinismo com que o Congresso usa e abusa do orçamento e das verbas públicas nem sequer é abordado pelas campanhas dos candidatos e pelo jornalismo político. No entanto, deveria ser um dos temas centrais do debate político nacional em razão, é claro, da sua essencialidade.





A nação, seu eleitorado, é cada vez mais emocionalizada a votar neste ou naquele candidato, especialmente quando um deles exerce a governança e usa os esforços do cargo a seu favor. Mas o essencial não é dito, a não ser de passagem. Estou me referindo ao orçamento secreto, sobre o qual ninguém quer falar...





Os dramaturgos helênicos da Antiguidade greco-romana tinham inteira razão ao criar uma mitologia altamente educativa. Deles o mito de Sísifo, condenado a levar uma pedra de baixo até o cume, donde despencava, sempre, até o chão, eternamente. É o orçamento secreto de Bolsonaro, o Sísifo de nossa história que se repete. Está proibido de falar em honestidade!





O Centrão nunca gastou tanto, a ponto de se falar em orçamento secreto e as famosas emendas do relator, mecanismo controlado para liberar dinheiro público para parlamentares da base e – aí a perversão – até para usar a oposição em troca de votos. Essa é a situação de Bolsonaro, muito pior que a dos velhos coronéis. Nenhuma novidade. Nada de novo vejo na politicagem.





O Brasil ingressou numa polarização grosseira e primária tipo circo romano ou de partida de futebol, em um tempo em que a saúde, emprego e educação são escassos. Passamos por severa crise! Só nos resta esperar. A sorte está lançada.





Precisamos com urgência de um bipartidarismo do tipo americano, já que não temos condições de adotar o parlamentarismo e o semipresidencialismo português e francês.





Parece uma sina. Continuarmos tão sul-americanos, sempre entre o institucional e o golpe de Estado, buscado continuamente, embora recusado pelas Forças Armadas desde a redemocratização, em 1985, e sob a Constituição Cidadã de 1988.





Mas continuamos distantes dos EUA, a democracia contínua e ininterrupta, mesmo durante a sangrenta Guerra Civil.





O baixo nível da campanha presidencial nos deixa preocupados, pois os candidatos, um mais que outro, veem no concorrente não um adversário político, mas um inimigo a abater manu militari.





Está mais para guerra civil do que para a civil paz.