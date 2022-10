Nossa identidade jurídica e o lucro presumido

(foto: Lelis)



Sacha Calmon Advogado, coordenador da especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular da UFMG e UFRJ

Nosso direito vem das ordenações filipinas no período de junção das duas coroas ibéricas e das ordenações manuelinas, que incorporam o precioso esforço da dinastia de Aviz, a mais profícua, bem mais que a dinastia de Borgonha, que a precedeu, e a de Bragança, que se lhe seguiu. Falamos acima de Portugal.





Depois dessas estruturas institucionais, tanto Portugal quanto Castela influíram para a formação do direito brasileiro. Há que lembrar o impacto do Código Civil de Napoleão e a constante influência do direito alemão na doutrina. É o quanto basta.





Assim sendo, o nosso direito civil e penal está na linha de sucessão dessas influências já mencionadas. Os direitos civis e penais incorporam a evolução dos precedentes. Contudo, o direito administrativo é quase todo inspirado na Itália e na França (a inspiração que vem das obras e textos legais trabalhados pela doutrina e jurisprudência pátrias). O direito continental europeu é nosso avoengo, portanto.





Mas há que fazer uma anotação importante. No plano do direito constitucional, as estruturas vieram das instituições políticas norte-americanas por obra de Rui Barbosa. De lá, trasladamos para a nossa Federação o presidencialismo, o “Judicial Review”, com a última palavra no Supremo Tribunal Federal, e o instituto das eleições periódicas para o Legislativo e o Executivo (o Judiciário é recrutado por concursos públicos de provas e títulos). No plano dos tribunais superiores, há indicação do Executivo, mas sempre a contento, em listas adrede preparadas! Melhor que nos EUA, onde o presidente escolhe com mais liberdade e mais partidarismo.





Todos os ministros das cortes superiores e regionais – de fora parte o quinto do MP e da advocacia – foram indicados pelo presidente da República. No plano dos estados-membros da Federação, quem indica são os governadores.





Esse hábito também decorre dos paradigmas americanos. Portanto, nada a reformar senão a cultuar e conservar, garantindo-se a independência do Poder Judiciário, que Bolsonaro tentou, mas não conseguiu, domar, antes pelo contrário.





Dito isso, cabe acrescentar que o mundo ocidental conhece dois sistemas legais: o continental europeu e o “common law”, da comunidade de nações de língua inglesa (Grã-Bretanha e Estados Unidos). São dois sistemas bem diferentes na aparência, mas iguais nos resultados. O direito inglês vem da experiência histórica e costumes. É mais em sistema de precedentes judiciais. O direito continental europeu está baseado na lei escrita e na interpretação dela feita pelos tribunais (jurisprudência). Os ingleses e americanos hoje valorizam a lei escrita, já que o common law é mais limitado. Nos EUA, prevalece hoje a lei escrita, mais que os precedentes.





Cabe destacar que a jurisprudência como fonte normativa, independentemente das súmulas vinculantes do STF, está em perfeita consonância com o sistema legal do país, não substituindo, porém, a lei, que desse modo é “interpretada”.





O PL 2.519/2022, do senador Otto Alencar Filho (PSD-BA), tem a seguinte ementa: altera a Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, para alteração do limite anual de receita bruta para opção pelo Lucro Presumido, para que corresponda a até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). Vale dizer, há iniciativa parlamentar e só não existe vontade de Bolsonaro de cumprir promessa de campanha em 2018, no sentido de corrigir a inflação de custos e preços.





Os eleitores já não aguentam mais a omissão de Jair Bolsonaro e do Congresso Nacional sobre os limites do lucro presumido das empresas relativamente ao pagamento do Imposto de Renda, PIS e Cofins.





Ele tem sido a mola do crescimento empresarial nos últimos 8 anos, insuficiente, é verdade, mas mesmo assim mola!





Agora, o processo de recessão é capaz de começar já em 2022, e não em 2023, como era esperado. O lucro presumido é fundamental para as pequenas e médias empresas geradoras de emprego.

O Brasil não aguenta esperar mais! As empresas se repartem para ficar no lucro presumido. São anomalias. Bastaria acrescentar a inflação às tabelas. Com isso, há uma ilusão de crescimento. As tabelas estão desatualizadas e aumentam a arrecadação às custas do setor privado num país federal com três níveis de governança (União, estado e município).