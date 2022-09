Sacha Calmon

Advogado, coordenador da especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular da UFMG e UFRJ

Bernardo Estillac e Maria Irenilda, repórteres do Estado de Minas, estudaram os tempos da votação manual no papel antes das urnas eletrônicas. Ao menos 33% dos eleitores brasileiros – mais de 50 milhões de pessoas – nunca votaram em cédulas de papel e, portanto, não conheceram de perto a realidade desse período da nossa história, que o recém-empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, classificou como “fase nefasta”. O Estado de Minas recorda aqueles tempos em série de reportagens com personagens que atuaram nos pleitos da segunda metade do século 20, especialmente os dos anos 1980 e 1990, que precederam as urnas eletrônicas.





Eles dizem: “Em toda eleição, a votação era demorada, com filas imensas nas seções, e as apurações podiam durar semanas até a divulgação do resultado final. Para contar os votos, a Justiça Eleitoral montava estruturas em ginásios e grandes espaços públicos. Em mesas onde se apertavam escrutinadores, chefes de cartório, fiscais de partido e candidatos, as urnas eram abertas, os votos despejados e contados um a um. As denúncias de fraudes eram frequentes, o que atrasava ainda mais os resultados. O coordenador eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Edson de Resende Castro, que atuou como promotor em votações feitas com cédulas de papel, não se esquece do sufoco daquele tempo. Ele resume: ‘Era um inferno!’”.





Dizem mais: “Não é preciso fazer uma longa viagem no tempo para mostrar a fragilidade das eleições manuais. Basta dar uma espiada em jornais da década de 1980 e início dos anos 1990 para entender como eram comuns as denúncias de fraudes eleitorais, a ponto de denúncias graves nem sequer merecerem grandes destaques na imprensa. Um exemplo é o que aconteceu nas eleições para prefeito de Belo Horizonte em 1985”.





Há quase 37 anos, o Estado de Minas chegava às bancas com a notícia de que Jorge Carone Filho, candidato do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte, exigia a anulação dos votos daquela eleição após ter amargado o quarto lugar no resultado final. As alegações de fraude do pedetista incluíam o sumiço de 45 boletins de apuração e urnas fechadas com fita-crepe. As urnas eletrônicas estão sob ataque nos dias correntes. Pior é o fato de muita gente cair no “conto de fraude” das unas eletrônicas (160 milhões de votos?).





O coordenador eleitoral do MPMG, Edson de Resende, conta um pouco de sua experiência atuando nas eleições antes da urna eletrônica e lembra os problemas mais comuns no momento da votação. “Eu comecei a fazer eleição como promotor de Justiça e promotor eleitoral em 1992, em Janaúba (Norte de Minas). Na votação em cédulas de papel, durante todo o dia a gente tinha muito problema. Acontecia de o eleitor errar na hora de escrever, rabiscar a cédula, ter que pedir outra cédula para o mesário, enfim, uma série de problemas. Acontecia de o eleitor sair da cabine com a cédula aberta e chegar lá no mesário para perguntar algo e acabar revelando o voto dele, o que é uma questão séria nesse momento”.





As fragilidades apresentadas no dia da votação eram completamente expostas durante o período de apuração. Eleições gerais, ou mesmo as municipais, em grandes cidades não raramente só tinham os resultados finais divulgados após mais de uma semana de contagem. Era neste momento de apuração que o cenário se apresentava mais caótico, com mais atores, possibilidades de impugnação de votos e vulnerabilidade para fraudes. É desse contexto que solta diante de nossos olhos a figura lendária do pescador de águas turvas.





O professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da UFMG Carlos Ranulfo, membro do Observatório das Eleições, também se recorda de momentos tumultuados durante a apuração da votação manual. O pesquisador aponta que o cenário era tão frágil que o resultado de uma eleição poderia ser alterado diante das discussões e disputas corriqueiras no momento da leitura e contagem das cédulas.





De fato, as urnas eletrônicas são uma garantia de lisura. Retroagir para a votação em cédulas é simplesmente inacreditável, mormente se os grandes vigaristas nessa história absurda são altas autoridades da República.





Não se atina, para quem está na política há 30 anos, antes nos Legislativos e agora no Poder Executivo, a que lugar vai nos levar essa campanha contra o voto eletrônico. A tese visa a um objetivo antidemocrático indubitavelmente.





Impugnar as urnas e duvidar da Justiça Eleitoral é um projeto de poder de longe tramado. É de se perguntar se cabe, a essa altura de nossa história, voltar aos tempos de insegurança jurídica e institucional. Está mais para o banditismo político do que para um governo equânime e sério. Seriedade que depende de estudo e de caráter não estão nos planos do presidente “mandão” e “imbrochável”.