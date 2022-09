O Dia da Independência e da liberdade de expressão

Bady Curi Neto

Advogado, fundador do Escritório Bady Curi Advocacia Empresarial, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e professor universitário





"A manifestação foi uma exibição democrática da liberdade de expressão e exteriorização de apoio à reeleição do presidente da República"







Nesse 7 de Setembro, vivenciamos o maior espetáculo da democracia depois das eleições, nas quais os cidadãos elegem seus representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, a manifestação popular.





Comemoravam-se os 200 anos da independência do Brasil. As principais cidades lotaram de pessoas de todas as idades portando bandeiras, camisa verde e amarela, de maneira pacífica, ordeira, como deve ser uma comemoração de tamanha importância.





Por óbvio, os simpatizantes do representante maior da nação aproveitaram o evento para demonstrar ao presidente da República que o apoiam como candidato à reeleição. A força e a presença maciça dos apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, fizeram do dia 7 o maior evento popular, de forma gratuita (sem cachês e pães com mortadelas), que já se vira no Brasil.





A oposição e certos veículos de imprensa, incomodados com o cenário verde e amarelo de milhares de pessoas, investiram contra a pessoa do presidente ao pífio argumento de que este estava usurpando o 7 de Setembro para uso de campanha eleitoral.





Ora, estamos vivenciando um período de campanha eleitoral e não há como desassociar a figura do presidente e do candidato à reeleição; isso seria utópico, fantasioso, sem nenhuma correspondência com a realidade política de nosso país.





Não se viu, como alguns esperavam e acreditavam, nenhum ato de vandalismo. Por certo, grande parte das pessoas que compareceram, não somente em Brasília e no Rio de Janeiro (nas quais o presidente da República esteve presente), mas em todos os municípios, cidades e estados da Federação. Todos compareceram por iniciativa própria, por amor à pátria e à família, valores defendidos pelo atual governante.





A exibição de um oceano de indivíduos de verde e amarelo, diversos deles usando camisas estampadas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro, e a quantidade de fotos nas redes sociais demonstraram o orgulho do comparecimento à manifestação, provando, ao contrário de algumas alegações, que são cidadãos, não robôs.





A pacificidade, a forma ordeira de como aquela multidão se comportara, o compromisso com a liberdade, o comparecimento espontâneo de cidadãos de todas as idades e classes sociais jogam por terra o argumento de discursos de ódio do presidente.





A manifestação foi uma exibição democrática da liberdade de expressão e exteriorização de apoio à reeleição do presidente da República. Os cidadãos cumprimentavam seus semelhantes, gritavam o nome do nosso país e do presidente, apenas por estar presentes e defender o mesmo ideal, em real exibição de civilidade.





Nunca se vira uma confraternização desta magnitude, despertando inveja em adversários políticos, que nem sequer podem sair à rua.





O candidato Lula, em infeliz discurso, falou que o encontro estava parecendo Ku Klux Klan: “Foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz”.





“Não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho da Havan [o empresário Luciano Hang], que parecia como se fosse o Louro José participando ativamente da campanha do Bolsonaro”, declarou o ex-presidente.





Efetivamente, Lula não se dignou nem sequer a observar as imagens das manifestações, passando a agredir parcela significante da população apenas por exteriorizar seu apoio a Bolsonaro, típico de pessoas que apoiam países ditatoriais, não aceitando opiniões contrárias aos seus interesses. O choro é livre, já diz o ditado popular.





Em tempos de censura, em que processam deputados por suas palavras, representante de partidos cerceiam as mídias sociais, fazem buscas e apreensões nas residências de empresários por conversas vazadas de WhatsApp, o Dia da Independência restou claro que podem calar uma ou mais pessoas, mas nunca uma multidão.





Tenho dito!!!