Sacha Calmon

Advogado, coordenador da especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular da UFMG e UFRJ





Eliana França Leme comentou: “É absolutamente revoltante tomar conhecimento do uso nada republicano de recursos da estatal Codevasf, criada originalmente para atender às necessidades de obras de infraestrutura para municípios pobres do país. Mas, segundo investigações reveladas recentemente pela PF, o que acabou acontecendo é que a estatal foi transformada num duto pelo qual muito dinheiro público da empresa escorre para as mãos do Centrão, por meio de emendas parlamentares cada vez mais gordas do tal orçamento secreto”.





O elo entre a Codevasf e o Centrão é Jair Bolsonaro, e quem administra esses recursos públicos de bilhões de reais por ano é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que têm se beneficiado fartamente, segundo investigações da PF. Políticos do PP, PR, União Brasil, PSC e PL (do presidente Bolsonaro), todos do Centrão, desequilibram a luta política de forma a ferir de morte o processo democrático.





Estes senhores administram também a criação de leis de baixa qualidade que permitem beneficiar interesses particulares. Não é possível mais ver prosperar essa corrupção de porte nunca visto antes na Codevasf desde sua criação, em 1974, com desvios de dinheiro para compra de tratores, ônibus escolares etc.. Tudo superfaturado.





Isso e outros desvios do FNDE e da Saúde para o Centrão vêm ocorrendo desde 2020, quando se iniciou uma barreira contra qualquer iniciativa a favor do impeachment de Bolsonaro. Esse é o tal “honesto” governo que temos, com a intrigante conivência de Augusto Aras e parte dos militares que apoiam esse tipo de governança que dispensa qualificativos.





Antonio Negrão de Sá complementa: “Vencendo a eleição no primeiro turno, Lula estará livre de conspiração? Não. Por quê? A conspiração é a contradição principal entre os poderosos, seus aliados, inclusive setores da classe média e o trabalhador/operário. Lula será sempre um operário presidente e estará sendo monitorado 24 horas por dia, se vencer. É sobrevivente da fome, conhece o inimigo, daí a preocupação em negociar com a sociedade civil. Busca aproximação, apoio, evita conflitos de classe. Setores intelectuais da classe média batem muito em Bolsonaro sem convencer a sua classe dos engodos de um governo que acrescentou uns 3 ou 4 milhões aos 25 milhões de brasileiros que vivem na pobreza absoluta, gente que faz apenas uma refeição por dia".





O bolsonarismo é a mais acabada caricatura do fascismo no Brasil e Sergio Moro é o principal responsável por tamanhas irresponsabilidades, ao incentivar o revanchismo político contra o Partido dos Trabalhadores.





Estou certo que os oficiais militares não endossam nenhum tipo de aventura ditatorial seja de direita ou de esquerda.





No mais, o presidente faz pouco do povo brasileiro fiado na classe média e supostamente nas Forças Armadas, seu grande erro. Outro ainda mais grave é a sua pré-campanha política, usando o cargo de presidente, algo asqueroso em face dos bons costumes e deveres dos funcionários do Estado Nacional, pago por nós.





As polícias militares dos estados, todavia, preocupam, sua campanha contra as urnas eletrônicas é um exercício perigoso, pois ele passou três décadas no Congresso e na Presidência, graças ao bom sistema eleitoral que temos, a ponto de ser referência internacional.





Combater ou criar dúvidas sobre as urnas é deslegitimar o seu passado político e sua própria, dele, eleição para presidente da República, evidente conclusão de suas falas de sedição. Por isso e por outras, foi obrigado a sair do Exército brasileiro. Tudo indica que não aceitará, se negativo, o resultado das urnas.





Mas isso não pode continuar, até porque Lula governou 8 anos e Dilma, que se lhe sucedeu, foi eleita duas vezes pelo voto dos brasileiros.





Ao meu sentir, o grande erro de Lula – que nunca tentou com falácias deslegitimar o nosso sistema político – foi escolher Dilma como a candidata do PT. Havia quadros mais representativos.





Os EUA, bem informado, já repeliram as ideias golpistas de Bolsonaro de forma expressa. E fez mais, elogiou os 30 anos da democracia brasileira. Não há como desprezar a preocupação dos EUA, é o nosso segundo parceiro comercial, com a China ocupando o primeiro lugar e a Argentina o terceiro.





Essas nossas ligações estão preocupadas e com razão. A visão simplista da luta do bem e do mal adotada pelo presidente afastou 3 bilhões de investimentos chineses no Brasil. Durante seu mandato o Brasil declinou de sexta economia do mundo para ser a décima segunda. No plano interno acrescentou 4 milhões de pessoas, por aí, aos 30 milhões de pessoas que vivem na pobreza absoluta.