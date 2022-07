Envelhecer é um problema para quem?

Hércules da Silva Argolo

Aluno de letras vernáculas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), graduado em ciências contábeis, especialista em controladoria e docência do ensino superior





A resposta para a pergunta retórica é: Depende!. Quais são os lugares e vozes onde podemos buscar essas respostas?





Transitando nas áreas de medicina, saúde e bem- estar, por exemplo, há uma infinidade de novas descobertas, com uma ampla gama de medicamentos mais acessíveis e baratos, tratamentos eficazes para doenças crônicas, antes incuráveis, cirurgias avançadas utilizando equipamentos robóticos de precisão, tratamentos estéticos a preços populares, só para citar alguns, que demonstram uma abundância de avanços nos últimos 30 anos, e que, certamente, possibilitaram um aumento significativo na idade média da população.

Quando falamos do mercado de trabalho, a resposta pode tomar caminhos bem diferentes. Com esse crescimento elevado e constante no tempo de “vida útil” dos profissionais, a flexibilização do limite de idade para que um trabalhador seja considerado velho tornou-se um paradigma para os empregadores e gestores de RH. Entre os anos 80 até meados de 2000, se uma pessoa com mais de 40 anos perdesse seu posto de trabalho, dificilmente encontraria outra vaga com o mesmo perfil de colocação e salário. Obviamente que o problema tinha (e ainda tem) efeitos menos severos para profissionais nos campos da saúde e educação, para os quais, na visão coletiva da população, ainda encontrava eco a ideia de quanto mais experientes (e velhos), melhores e mais confiáveis eles seriam.





Para os demais, reinava o senso comum de que os quarentões estavam ultrapassados e não conseguiriam mais acompanhar as mudanças de um mundo em acelerada evolução.





Para esse antigo preconceito temos um novo nome: ageísmo ou etarismo, que nada mais é do que a intolerância e discriminação com as pessoas consideradas mais velhas. Nas gerações Z ou centennials (nascidos entre 1995 e 2010), já são considerados velhotes e “cringes” todas as pessoas nascidas poucos anos antes deles, mas numa sociedade onde as pessoas têm envelhecido com mais saúde e vitalidade e onde a tecnologia da comunicação e internet são onipresentes, fica cada vez mais difícil definir o que seria uma pessoa “velha”.





Sabemos também que as abordagens de etarismo, infelizmente, guardam distinções pouco sutis quando falamos dos gêneros. Aos olhos da sociedade, uma mesma pessoa pode ser vista de forma diferente apenas por uma característica como a cor branca do cabelo. Se for homem ou mulher, a classificação etária que vão receber não vai ser a mesma, provavelmente advinda de uma educação que guarda traços de uma herança patriarcal e, por que não dizer, ainda um tanto misógina.





Pensando no âmbito econômico-social, é bastante evidente também a diferença de percepção sobre a velhice entre as pessoas de maior poder aquisitivo sobre aqueles de classes sociais menos favorecidas. Para estes últimos, a luta diária pela sobrevivência, a falta de trabalho estável e a insegurança alimentar sempre ao redor de sua vida fazem com que essa noção do ato de envelhecer seja apenas um espectro num horizonte distante. Afinal, precisam trabalhar todos os dias sem descanso e não há tempo para pensar “nessas besteiras” de quem “não tem o que fazer”.





Para a pequena parcela dos privilegiados, que tiveram acesso à educação de qualidade, moradia adequada e condições de empreender ou trabalhar no mercado de trabalho formal desde cedo, envelhecer é um sonho planejado e discutido em família. Discutem-se os planos de viagem, possível segunda carreira, abertura de negócio próprio, além do maior tempo para si mesmo e familiares. É o repetido discurso do descanso merecido.





São tantos os caminhos e aspectos que poderíamos falar neste texto, que você, leitor, talvez abandonasse seus poucos minutos diários de leitura e corresse para o próximo aplicativo de entretenimento. Vou parar por aqui, deixando essa semente de pensamento e torcendo para que essa discussão sobre etarismo cresça, mas não envelheça em meio aos modismos que nos assolam.





Um conselho que li por aí ao longo da vida: procure envelhecer com sabedoria, mas não espere se tornar sábio apenas quando chegar lá.





E você? Já se preparou para envelhecer? Pensa nisso? Se não pensou ainda dá tempo, mas lembre-se de que a vida passa num piscar de olhos!