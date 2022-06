Pureza - Essa voz não quer calar

Ginny Baumann

Gerente de programas internacionais de combate à escravidão no Freedom Fund, com sede no Reino Unido





O filme “Pureza”, nos cinemas, conta a história real de uma mãe que, nos anos 1990, sai à procura do filho desaparecido. Em jornada desesperada, Pureza se depara com a brutalidade do trabalho escravo em fazendas da Amazônia. Empregada como cozinheira em uma delas, toma-se de compaixão pelos trabalhadores, nos quais tenta reconhecer o próprio filho, e se torna uma verdadeira mãe para todos eles.





Visceral e irrecusável, o testemunho desta mulher ocorreu em um momento crucial da luta do Brasil contra a escravidão contemporânea. Pureza percebeu que só resgataria seu filho se conseguisse reverter o negacionismo embutido na máquina do Estado e resolveu entrar em ação de maneira decisiva.





A extrema exploração dos trabalhadores rurais testemunhada por Pureza remonta ao tráfico transatlântico de pessoas, quando 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil para serem escravizados até morrer. Quando a Marinha Britânica tornou este comércio mais difícil, o preço dos escravizados subiu e a vantagem comparativa da escravidão caiu. Assim, quando em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, essa prática já havia recuado. Mas não foi tomada nenhuma medida para conferir verdadeira cidadania aos ex-escravos. Em vez disso, da escravidão legal a mudança foi para uma forma diferente de servidão, na qual sem-terras pobres são submetidos a trabalho exaustivo com pagamento mínimo, nas mais duras e coercitivas condições. Foi essa a situação que Pureza encontrou.





Em meio à inédita mobilização contra o trabalho escravo que tomava o Brasil, o depoimento de Pureza agregou provas concretas para reforçar a necessidade de criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, em 1995, com equipes treinadas e equipadas de auditores-fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais federais. Desde então, os grupos móveis resgataram do trabalho escravo mais de 58 mil pessoas. A partir de 2003, o compromisso do Estado se consolidou. O governo criou uma “lista suja” com os nomes das empresas flagradas com trabalho escravo, limitando-lhes o acesso a financiamentos públicos.





Esse compromisso foi reforçado por campanhas lideradas pela Comissão Pastoral da Terra e outras organizações, visando a alertar os trabalhadores e ajudá-los a identificar a quem pedir ajuda – como o Padre Flávio no filme. Parte dessas campanhas foi financiada por multas pagas por escravagistas, desafiando a cultura de impunidade e gerando um ciclo virtuoso em que a punição pecuniária sustenta o combate ao trabalho escravo.





Para o mundo, este foi um modelo inspirador: era mais que uma “boa prática”, especialmente em comparação com tantos outros países que deixaram a responsabilidade pelo combate ao trabalho escravo nas mãos de polícias mal equipadas e profundamente corruptas. Os grupos móveis puderam estender seu alcance até as profundezas da Amazônia e além, ordenando, na carroceria de caminhonetes ou em mesas rústicas nas próprias fazendas, o pagamento ??dos salários atrasados aos trabalhadores resgatados. Internacionalmente, tornou-se um desafio: se o Brasil era capaz de fazer isso no fundo da Amazônia, com tantos riscos e violência por parte de criminosos, por que outros países, em contextos bem menos difíceis, não poderiam?





Os grupos móveis não apenas libertaram como deram visibilidade à questão – descortinando imagens chocantes de campos de trabalho indecentes onde, atordoados por exaustão, medo, doenças e sub-alimentação, trabalhadores compartilhavam com o gado até a mesma água. O trabalho escravo passou a ser uma realidade irrecusável, com números oficiais e evidências que outros países menos vigilantes não conseguiram ainda apresentar.





Na perspectiva da luta global contra a escravidão, era possível apontar para um país que levava a sério o trabalho escravo. Mas em torno de 2016, o Brasil foi perdendo este foco, com o desmantelamento da legislação trabalhista e da proteção aos trabalhadores. O governo atual colocou sob ataque a infraestrutura antiescravidão, deixando-a impotente para atender aos que dela mais precisam.





Minguando os recursos da fiscalização, ??também diminuiu a visibilidade do problema e a eficácia de outras ações, como as direcionadas às cadeias produtivas, com base nos dados da “lista suja”. Até a lei exemplar que o Brasil tem para definir o trabalho escravo ficou sob ameaças. A ampliação da impunidade e a utilização de trabalhadores escravizados para saquear a Amazônia encontram hoje maior força.





Mais uma vez, o Brasil está em um momento crucial. As escolhas por vir não poderiam ser mais bem desenhadas. O país irá escolher outra vez liderar o mundo em seus esforços para defender os mais vulneráveis? A história de Pureza pode inspirar novamente uma geração a assumir essa luta? Hoje, ainda mais do que nos anos 1990, enquanto pessoas estão ainda submetidas a trabalho escravo ??para destruir a Amazônia, o testemunho de Pureza é vital não apenas para aqueles indivíduos, mas para todos nós.