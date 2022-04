Bady Curi Neto









Advogado, fundador do Escritório Bady Curi Advocacia Empresarial, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e professor universitário





Asensibilidade à dor, ao sofrimento do próximo, de seu semelhante é uma característica humana que consiste na capacidade perceptiva sensorial referente a emoções, sentimentos ou mesmo a sensações físicas.





A sensibilidade varia de acordo com cada indivíduo, com a perspectiva de sentimento de cada pessoa, podendo ser influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos.





Todas as vezes que se está diante de uma tragédia que nos rodeia, têm-se aflorados os sentimentos de compaixão e solidariedade em nossos corações.





A pandemia, o medo da morte, a perda de entes e pessoas próximas podem ser considerados exemplos, fazendo com que diversas pessoas se mobilizem para providenciar doações para os menos favorecidos.





As últimas enchentes ocorridas em diversas cidades brasileiras, que levaram à destruição de casas, famílias e bens, oportunizaram uma movimentação de solidariedade com toneladas de alimentos e bens doados àqueles atingidos pelas chuvas torrenciais. Fazem-se campanhas de alimentos, remédios, águas, bens etc., tudo noticiado pelas redes sociais e pela imprensa.





Todavia, quando o caso é isolado, sem que haja uma repercussão/comoção social, parece que a solidariedade e a compaixão são defenestradas das emoções e dos corações.





Nestas últimas semanas, dois episódios chamaram bastante a atenção, sendo um deles ocorrido na apresentação do Oscar, quando o apresentador Chris Rock, em uma piada de extremo mau gosto, referiu-se à ausência de cabelo da esposa de Will Smith, que padece de uma doença autoimune rara.





O que leva um comediante, conhecido internacionalmente, a fazer piadas em público, transmitidas pela televisão por todo o mundo, do sofrimento de uma pessoa? Qual a graça de tripudiar sobre a dor e o suplício alheio? Na minha opinião, falta de sensibilidade e excesso de canalhice.





O resultado é por todos conhecidos: Will Smith, apesar de ter se desculpado posteriormente, deixou a marca da defesa de sua esposa no rosto do escarnecedor.





Outro episódio que tomou conta das redes sociais foi o caso do “mendigo” que manteve relações sexuais com uma mulher que teve um surto psicótico. Após o triste acontecimento, diversas pessoas postaram “memes” nas redes sociais debochando do esposo da mulher, elevando o “mendigo” a quase um herói nacional.





Pessoas o chamaram para festas em suas casas, desfilaram de carro ao lado do morador de rua, em total desrespeito e falta de compaixão com a mulher acometida do surto psiquiátrico, seu marido, amigos e familiares.





Posar ao lado do “mendigo” nas redes sociais, ouvir, gravar e difundir detalhes do ato sexual parece que se tornou sinônimo de celebridade.





Uma moça que se diz “influencer” das redes sociais apareceu em uma festa dando-lhe um beijo, em busca da viralização de seu vídeo.





Piadas de toda a sorte, músicas, fotos e “memes” alastraram-se em um espetáculo dantesco, em total indiferença, irresponsabilidade, martírio pelo sofrimento dos familiares da mulher, vítima do surto psicótico.





Parece que quando o dano não nos atinge, a inumanidade se aflora e o problema do “mau humor” passa a denominar-se “mau amor”.