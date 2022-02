Rússia é excluída de concurso

Ricardo Rios

Professor universitário e mestre em relações internacionais. Estuda há 10 anos as relações Armênia-Azerbaijão-Rússia no Eurovision Song Contest





Anualmente, cerca de 200 milhões de europeus se reúnem durante três dias em frente à televisão para acompanhar o concurso Eurovision, festival da canção organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER), entidade formada por emissoras públicas de rádio e televisão da Europa, parte da Ásia e Norte da África. Nesta semana, o Eurovision ficou em voga no noticiário internacional não pelas canções, artistas ou alguma performance kitsch que viralizou na internet, mas sim pela decisão de excluir a Rússia do evento em 2022.





Segundo a UER, a decisão foi tomada após consulta aos membros da entidade e que “reflete a preocupação de que, à luz da crise sem precedentes na Ucrânia, a inclusão de uma entrada russa no concurso deste ano traria descrédito à competição”.





A decisão aconteceu após diversas emissoras públicas participantes do concurso e artistas que estarão no evento neste ano, como a banda Citi Zeni, da Letônia, pedirem a exclusão da Rússia do Eurovision de 2022 devido ao aumento da crise com a Ucrânia. Na quinta-feira (24/2), a UER havia dito que Rússia e Ucrânia participariam do concurso, que será realizado em Turim (Itália) em 10, 12 e 14 de maio.





Em meio à maior escalada militar contra a Ucrânia desde 2014, a diplomacia de Vladimir Putin pode ter encontrado nesta exclusão a primeira grande ação efetiva da Europa em resposta aos ataques ao país vizinho. É preciso entender que a UER é composta e financiada por emissoras públicas de televisão, que, por sua vez, são financiadas pelos governos dos seus países. Com pouca movimentação para sanções e bloqueios econômicos maiores do que os já anunciados, os países da Europa Ocidental encontraram no Eurovision mais uma maneira de responder aos ataques de Vladimir Putin. Trata-se de uma mensagem que não é dada diretamente pelos Estados, mas por instituições que os formam e são importantes no movimento democrático e da livre expressão na Europa. Para o governo Putin, o Eurovision é o momento em que a Rússia se integra aos ideais ocidentais da Europa, sendo a maior vitrine do país para o continente, podendo apresentar simultaneamente e sem filtros de censura a cultura russa, seus artistas e ritmos locais.





A diplomacia cultural russa, nos últimos anos, fez altas apostas em grandes eventos para projetar imagem positiva ao redor do mundo. Na última década, por exemplo, o país recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, a Copa do Mundo de futebol em 2018, além de outros eventos, como a Fórmula 1. O próprio Eurovision é um produto costumeiramente utilizado pelo governo Putin para exercer poder e chantagear parceiros. Dois casos são notáveis para evidenciar essa questão. Em 2009, quando Putin era primeiro-ministro do governo Dmitri Medvedev (2008-2012), Moscou sediou o concurso e demonstrou sua força junto à Europa e aos vizinhos na produção de grandes eventos. Putin fez questão de fiscalizar o local do evento, demonstrando o interesse direto do Estado na realização do Eurovision daquele ano e, principalmente, para garantir que fosse bem executado, o que passaria uma boa imagem do país para os Estados europeus e asiáticos participantes do concurso.





Em 2013, após receber zero ponto do Azerbaijão na final do Eurovision, o ministro russo de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, considerou a falta de votação azeri ultrajante e que era necessária uma resposta, feita pelo Azerbaijão posteriormente. Ou seja, para a Rússia, a votação do Azerbaijão se torna um imperativo moral, quase uma obrigação, que já é esperada pelo país como algo natural. Quando isso não acontece, o Estado usa seu poder de chantagem para que os parceiros da antiga União Soviética não abandonem o capital cultural e a área de influência da Rússia. Vale ressaltar que o Azerbaijão é um país asiático que pertencia à União Soviética e que está diretamente ligado à Rússia em uma guerra: a da região de Nagorno Karabakh, área disputada há décadas entre Armênia e Azerbaijão e cujo segundo conflito fora vencido pelos azeris em 2020. Atualmente, a Rússia exerce seu poder nesta região do Cáucaso por meio do Exército, que atua na manutenção da paz.





A dedicação de Putin ao Eurovision encontrou oposição de países atacados pela Rússia nos últimos anos: duas canções foram críticas ao regime de expansão do território russo executado por Putin. Em 2009, a Geórgia enviou ao concurso uma canção chamada “We don’t wanna Put in”. Este “Put in” rememorava o nome de Vladimir Putin. Como, no ano anterior, houvera uma guerra entre a Geórgia e a Rússia, resultando no reconhecimento pela Rússia da independência das regiões Ossétia do Sul e da Abecásia, os georgianos decidiram provocar a Rússia por meio da música. A tática política foi notada e, após pressões do governo russo junto à UER, a Geórgia desistiu de competir naquele ano. Em 2016, a cantora ucraniana Jamala venceu o Eurovision com a música “1944”, que retrata o massacre do povo tártaro pelo Exército soviético na Crimeia. A canção venceu o representante russo Sergey Lazarev, que terminou em segundo lugar. O fato acendeu a guerra entre os dois países dentro do ambiente midiático proporcionado pelo ESC, considerando que a invasão da Crimeia aconteceu em 2014.





Em entrevista coletiva em 25 de fevereiro, o Alto Comissário de Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, disse que a exclusão da Rússia do Eurovision 2022 pode “parecer irrelevante do ponto de vista geopolítico, mas tem impacto social”.





Ainda é cedo para entender quais serão as respostas russas ao caso Eurovision, mas o uso da máquina pública para a chantagem na votação e o envolvimento pessoal de Putin no concurso demonstram que a Europa parece ter acertado em algo muito caro ao mandatário russo: o continente deu um grande golpe na diplomacia cultural russa, que perdeu sua grande vitrine para o lado Ocidental. É possível que essa exclusão seja relevante geopolítica e socialmente no país.