Em defesa permanente da Federação

Senador, ex-governador de Minas Gerais, indicado pelo Congresso Nacional a ministro do Tribunal de Contas da União





Quando eu defini minha candidatura ao Senado, em 2014, elegi como principal bandeira da minha campanha e do meu possível mandato a defesa e o fortalecimento da Federação. Lembro-me bem de que naquela época alguns assessores me orientaram a não tratar desse tema, já que seria um assunto pouco compreensível para a maioria da população. Insisti, no entanto, entendendo que a fraqueza do nosso modelo federativo é um dos principais problemas do país, que precisa ser enfrentado, e que explicar isso para as pessoas seria também algo importante, inclusive didaticamente.

E assim fiz minha campanha, buscando demonstrar como a concentração de poderes e de recursos na União, em detrimento de estados e municípios, prejudica muito a boa prestação dos serviços públicos. Quanto mais perto a solução do problema, afinal, mais fácil, mais célere e mais barata será essa solução. Foi com essa bandeira que me elegi senador, com mais de 5 milhões de votos.





Carregando a responsabilidade de ter mais uma vez conquistado a confiança dos mineiros e das mineiras, iniciei meu mandato levantando firme essa bandeira. Logo no início, fui relator da PEC da Federação, a Proposta de Emenda à Constituição 47/2012, que dá maior autonomia para os estados federados legislarem sobre assuntos de interesse regional. Por causa da articulação que promovemos, conseguimos aprovar a proposta por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Mas esse é um tema que ainda enfrenta grandes resistências no Congresso Nacional. E essa proposta especificamente não avançou no plenário.





Não esmoreci, no entanto. Continuei a insistir nesse tema, fazendo progredir outras propostas igualmente importantes. Nesse contexto, especialmente para Minas Gerais, sempre interessou muito a revisão da Lei Kandir. Foi assim que apresentei a PEC 42/2019, que permitiria a cobrança de tributos sobre o minério exportado, fazendo com que parte do recurso auferido na exploração dessa commodity se revertesse em benefícios para o povo do nosso estado.





Essa proposta serviu como pressão para que o governo federal, enfim, enfrentasse o tema. E, dessa forma, também fruto dessa pressão, o Supremo Tribunal Federal (STF) mediou um acordo entre a União e os estados para compensação da Lei Kandir. Foi assim que me tornei relator no Senado do projeto que se transformou na Lei Complementar 133, que dará aos entes federados cerca de R$ 65 bilhões pelos próximos anos como compensação pelas perdas de arrecadação decorrentes de incentivos à exportação. Minas Gerais será um dos estados mais contemplados ao longo desse período.





Quando a pandemia assolou o Brasil, a receita de todos os entes da federação caiu drasticamente, colocando em risco a prestação dos serviços públicos, inclusive os de saúde, fundamentais para o atendimento da população naquele momento de maior agonia. Sabendo da necessidade da cooperação federativa, apresentei outro projeto, que se converteu na Lei Complementar 173. Essa lei instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que destinou auxílio financeiro de cerca R$ 125 bilhões aos estados, Distrito Federal e municípios. Isso injetou receitas novas nos cofres do governo do estado e colaborou não apenas para manutenção dos serviços públicos, mas para a volta do pagamento em dia aos servidores do estado, algo que não ocorria desde que deixamos o governo de Minas.





Poderia citar ainda uma dezena de projetos que se tornaram leis e que colaboraram para o fortalecimento da Federação que contaram com minha participação direta, seja como autor, relator ou articulador. Finalizo por aqui, no entanto, deixando claro que essa é uma pauta que não se esgota em um projeto de lei ou na ação isolada de um parlamentar. Precisa ser a pauta de toda a sociedade e precisa ser enfrentada pelo Parlamento dia a dia.





Fico feliz e orgulhoso de, ao longo desses últimos sete anos, ter colaborado com meu estado no Senado Federal, levantando não só a bandeira da Federação – compromisso cumprido de minha campanha –, mas outras tantas também importantes, como a melhoria da gestão pública, da segurança pública, do combate à corrupção e à ineficiência.





Agradeço muito a todos os mineiros e mineiras pela confiança, pelo estímulo permanente e pelo carinho com que sempre sou recebido em todas as regiões do estado. O meu trabalho por Minas e pelo Brasil, em favor da Federação e da melhoria dos serviços públicos, continua sobre outro enfoque e outra dinâmica, agora no Tribunal de Contas da União.