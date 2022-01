A sustentabilidade na agenda municipal

.

João Marcelo Dieguez

Prefeito municipal de Nova Lima





Já não temos mais tempo. E essa profecia quem dita não são mais apenas cientistas instalados em longínquos laboratórios ou universidades. Também não são os cada vez mais presentes algoritmos. Agora, quem avisa que o tempo está passando, e muito rapidamente, é ela, a própria Terra.





Desastres de todo tipo e monta, em todas as partes de nosso planeta, já nos mandam seu recado.





Desde que o homem a viu toda azul do espaço, nas primeiras viagens disputadíssimas pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética, até agora, quando multimilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson querem fazer desta uma rota turística, a Terra perdeu um pouco de seu brilho.





A NewSpace, como é chamada a nova corrida espacial, é promissora para os fundadores da Tesla, da Amazon e do grupo Virgin, mas se cada humano quiser ter uma pegada de carbono como a que permite voos extraterrestres, não teremos muito o que deixar para as próximas gerações.





Satélites mostram, em imagens quase em tempo real, os cada vez maiores clarões em nossas florestas, mares, além das geleiras que se desintegram a cada ano.





A ideia aqui não é fazer uma ode apocalíptica à vitimização da humanidade frente à conta que a Terra cobra por causa, sobretudo, de gases do efeito estufa, como o CO², que continuam lançados na atmosfera, e nem por conta dos poucos avanços apontados no acordo fechado entre os países ao final da COP-26, no Reino Unido.





Que tal sairmos do ar rarefeito do espaço e trazer toda a questão da sustentabilidade para a agenda de cada um dos 853 municípios mineiros e dos 5.570 brasileiros?





Acredito muito na máxima de “pensar globalmente e agir localmente”. É dentro dos limites das cidades que as ações podem ocorrer com maior engajamento, envolvendo o poder público, o setor privado e a população em geral, que com certeza quer deixar uma Terra melhor para seus descendentes.





E, aqui em Nova Lima, município que convive com a mineração há quase três séculos, acredito que temos muita experiência a trocar. Estamos para a capital mineira, Belo Horizonte, como a Amazônia está para o Brasil. Sem exageros. Nossas áreas verdes conservadas – mata atlântica em transição para o cerrado – somam 11.605,67 hectares, praticamente um terço de todo território de BH – 33.090 hectares –, mais de 11 mil campos de futebol em tamanho oficial. Somente a Mata do Jambreiro, com quase mil hectares, corresponde a toda a área cercada pela Avenida do Contorno. O território total de Nova Lima tem 42.845 hectares.





Estamos numa fase de transposição em nossa matriz de geração de riquezas, que reforça nosso trabalho de promoção da diversificação econômica de forma sustentável, os estudos para criação de novas unidades de conservação, a ampliação da coleta seletiva e das atividades de educação ambiental. E isso nos volta para o nosso maior desafio: manter Nova Lima sustentável no tripé ambiental, social e também econômico.





Para isso, demos um passo importante: passamos a integrar, oficialmente, o Iclei – Governos Locais para a Sustentabilidade e já nos alinhamos ao Race to Zero, campanha global que quer alcançar emissões líquidas zero de gases do efeito estufa até 2050, o que deverá limitar o aumento da temperatura terrestre a 1,5 grau até o final do século. Trata-se da principal associação mundial voltada ao tema, com 2.500 integrantes, sendo 88 na América do Sul.





Essa parceria com o Iclei insere Nova Lima, de maneira definitiva, na discussão de uma pauta global. Entendemos que essa é uma oportunidade de nosso município se apropriar e utilizar das melhores práticas mundiais em gestão ambiental – preocupação que trazemos desde o nosso plano de governo.





O recado de Nova Lima é que estamos dispostos a nos capacitar para responder, prontamente, a esses desafios que já nos afetam e a tomar decisões baseadas em dados, evidências científicas e no nosso próprio contexto municipal. Uma atuação ambientalmente coerente com nosso tempo.