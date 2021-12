Lugar de mulher não é onde ela quiser - o novo framing

Maria Inês Vasconcelos

Advogada, pesquisadora, professora universitária e escritora



Raízes antropológicas, culturais e preconceito. A mulher está cada vez mais afastada desse lugar sacralizado pelo mantra hipócrita. Lugar de mulher brasileira nunca foi e nunca será onde ela quiser, se esse lugar não for um lugar de construção. Quando eu digo que temos que construir uma posição consolidada e de exercício da cidadania, é porque temos que entregar uma dose elevada de esforços neste sentido.



Impressionavelmente, não posso questionar que a anatomia da nossa ascensão é mais marcada do que nos tempos de minha avó. Ela não pôde se divorciar e nem votou até completar 38 anos. Vivemos tempos em que estudamos, somos eleitores, podemos romper um casamento sem grandes traumas, trabalhamos e temos igualdade constitucional em vários aspectos com o gênero oposto. Podemos ser juízas, deputadas, prefeitas, cirurgiãs de cabeça, coração e pescoço.



Nossa posição de luta é de busca constante por acessos. Para ascender na política, na carreira e em posições tradicionalmente ocupadas pelo homem, temos que estar em constante elaboração. Chamo de elaborar o processo de modelar comportamentos e atitudes que incluem a construção de blindagens ao ostracismo e ataques consumados do sexo oposto. É uma posição de resistência. Para avançar, temos que atravessar uma faixa, desmilitarizar locais onde se trava a batalha dos sexos. Fugir das granadas.



A postura sexista que tende a nos colocar no último lugar da prateleira é ácida. Mas aos poucos avançamos. Quem mais divulga, trabalha e busca dar publicidade e efetividade ao sistema de proteção em torno da mulher é ela mesma. É dela que emana a própria mulher. Há aqui uma inversão paradoxal que comprova a distância entre a lei e a força da lei. Não há dúvida de que fora das campanhas políticas bem-intencionadas, cheias do desejo de lobotomizar as eleitoras inocentes, esse assunto faz parte da agenda. Inclusão da mulher. Igualdade. Liberdades. Mas fica só aí. O combate à discriminação em face da mulher, que deveria ser assunto de homem, vai sendo dominado pela própria mulher: sempre vítima da segregação.



Não lhes interessa avançar neste campo. A não ser quando o fetiche da paridade de oportunidades interessa ao homem. Aí viram o slogan. Fora disso, costumamos ser um tipo de incômodo. E, por isso, de forma travestida, a mulher política, ainda sofre na pele o preconceito, muito evidenciado pelo machismo que corre solto nas duas câmaras do Congresso Nacional. Claro, há vencedoras. Conheço mulheres que são tratores. Elas desmancharam com energia o machismo e o fizeram com doçura.

Assim, o lugar de mulher, para chegar aonde quiser, é com muito esforço. É uma batalha que integra não só capacidade intelectual, emocional, como também uma habilidade para lidar com o bicho homem. Inclui cálculo, geometria e psicologia.



Há técnicas e mais técnicas que vão desde a expressão de sentimentos verdadeiros (de que não desejamos tomar o lugar de ninguém) até mesmo habilidade em construir pontes e alianças. Quando o homem percebe a integridade da mulher, a legitimidade de sua busca, a justiça de seus quereres, e que a questão, no fundo, não é tomar o lugar de ninguém, apenas acessar oportunidades, costuma nos dar as mãos.



Saímos assim da ilusão perceptual do mantra! Ignorância assumida. Mudança de framing. A mulher vai à luta. Preconceitos e determinantes antropológicas à parte, as mulheres vivem nesse dispêndio de energia para contratar com o homem. Quando conseguimos, são companheiros de salto.



Por sermos minoria em vários campos da vida, inclusive na vida política, é que nossos esforços de representação são dobrados. Vejo uma grande oportunidade para o homem, se fosse macho, em que as causas da mulher estariam no meu caderno de prioridade. Legislar é algo que no Brasil é indicativo de produtividade parlamentar. Por isso, fica aí a dica: legislem temas ou endossem aquilo que trate da mulher. Vamos precisar de vocês para chegar aonde quisermos. E neste lugar, seguramente, vocês terão lugar garantido. Nós lhes demos vida, filhos e somos companheiras de um destino marcado por mãos sempre dadas.



Não queremos o lugar de vocês, queremos estar ao lado. E, quem sabe, de mãos dadas nesse palco maluco e de desproteção em que vive a mulher brasileira, vocês nos deixem subir na prateleira!