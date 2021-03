Um ano de aprendizados e novas posturas nas finanças

Habib Nascif Neto

CEO da Órama Investimentos





Se existe uma unanimidade mundial hoje, é o desejo pelo fim da pandemia de COVID-19. Um ano se passou e, durante esse período, a maioria de nós teria feito um mesmo e único pedido ao gênio da lâmpada: acabar com a doença que virou nossas vidas de cabeça para baixo, levou entes queridos, interrompeu histórias e separou famílias.





Existe lado positivo em uma tragédia? Não. Mas existe muito aprendizado, e é nele que precisamos nos apoiar. Fazer o balanço de um ano de luta contra o coronavírus, destacando pontos de crescimento é – junto com a imortal esperança – o combustível que nos mantém de pé, que nos guia, que nos fortalece.





Passamos, todos, a refletir e a nos questionar mais sobre a vida, nossas famílias, missões e ações. Como podemos contribuir para um mundo melhor? Amadurecemos pessoalmente e profissionalmente. Como ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor? Como ser um líder melhor?





O aprendizado de um ano de COVID-19 se revela gigantesco para cada um de nós, independentemente de idade, classe social, país ou região. A capacidade de adaptação foi um diferencial. Aprendemos a valorizar ainda mais qualidades como garra, resiliência e criatividade, ferramentas a serviço de um propósito maior. A solidariedade e a empatia afloraram. A ciência e a tecnologia estão sendo postas à prova, tudo isso de modo acelerado e intenso.





Nas empresas, foram muitos e enormes os desafios, cada setor com as suas particularidades. As finanças pessoais ganharam relevo. Tivemos que mudar nossa relação com o dinheiro, as práticas de consumir e de economizar ganharam diferentes dimensões. A partir de um novo olhar, os investimentos se mostraram – pela primeira vez, para muitos – como um escudo necessário, uma espécie de porto seguro no caos, algo que pode nos dar fôlego, segurança e capacidade de reação, em meio a cenários incertos.





No mundo dos investimentos, a incerteza é agora uma certeza. O lado bom é que, tendo consciência disso, podemos lidar com ela. Nestes últimos meses, o foco foi na segurança e proteção de clientes, sócios, colaboradores e parceiros. O mercado mudou, e as escolhas das lentes pelas quais a gente enxerga o mundo mudaram também. Home office a toda, desenvolvemos novas formas de comunicar e instruir, realizamos doações e apostamos ainda mais em inovações. Remodelamos, reprojetamos, reavaliamos. Tudo isso com o foguete em movimento. Tempo de agir.





No "susto", muitos brasileiros aprenderam a lição da educação e do planejamento financeiros, de como é importante construir, por exemplo, uma reserva de emergência. Ao longo de anos, muitas empresas e entidades do setor vêm batendo nessa tecla. Agora, em poucos meses, a teoria precisou ser colocada em prática, em regime de urgência. Houve um rápido entendimento de que o dinheiro é não só uma ponte para alcançar objetivos e sonhos, mas também um pilar que oferece segurança em épocas de crise. Caso se espalhe e se cristalize, essa nova postura a respeito de como lidar com as finanças tem potencial revolucionário no Brasil.





Há enormes desafios pela frente. A começar pela vacinação em massa e a adoção de novos cuidados na saúde global, com impactos profundos em comportamento, trabalho, mobilidade e interações sociais – tudo isso com reflexos em nossos bolsos. O país, por sua vez, tem desafios próprios, políticos e econômicos, como a inclusão e a questão fiscal, para citar apenas dois. A volatilidade está aí; por outro lado, as boas práticas também estão, e de uma forma mais presente, vide as iniciativas ESG, investimentos com propósitos sociais e humanitários, enfim, a solidariedade em todas as suas formas e com modelos sustentáveis no segmento. Vamos avançar com bom senso e cautela. Sem oba-oba, mas também sem medos paralisantes.





Neste cenário, um dos papéis dos participantes da indústria de investimentos é entender o que esperar do mercado ao longo deste e dos próximos anos. É preciso cada vez mais consciência da nossa função, mais prestação de serviço. Exercemos um papel fundamental na saúde financeira das pessoas, a começar pela capacidade de escutar, ensinar, apoiar e cuidar. A clareza dessa responsabilidade foi um dos maiores aprendizados do último ano. Ampliar essa atuação, dia após dia, é o desafio que nos move.