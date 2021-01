SERENDIPITY (Aqui é Galo, uai)

Virgílio Guimarães

A explosão da música coreana no ocidente, reverberando o tsunami comercial do K-POP na Ásia, surpreende a cada dia os estupefatos investidores do "show business" mundial. Na esteira no superastro Psy, aquele que travou o "acessômetro" do YouTube ao superar a marca de 2.147.483.647 (32-bit) de acessos num único clipe, o máximo suportado pela plataforma na época, a moçada coreana está sabendo entender, como ninguém, que a vida da humanidade está mudando de fase, saltando para novo patamar em sua existência. Para ficar sintonizado com isso, não basta apenas incorporar o mundo virtual ao nosso cotidiano; esse óbvio todos sabemos e praticamos. A travessia para essa NOVA ERA que se inicia, para se colocar junto a ela, e dentro dela, exige muito mais. Impõe-se introjetarmos o conceito de que somos nós, por nossos projetos e ações, que devemos nos incorporar ao mundo virtual, fazer parte dele, e nos comportar a partir dessa nova lógica.





Exatamente por serem pioneiros de tal percepção que os coreanos fizeram a diferença e ocuparam enorme espaço mundial. A banda BTS, para alguns os Beatles dos novos tempos, é exemplo dessa compreensão. Personalidade número 1 da Coreia como influenciadora no mundo, segundo a Forbes, e recebedora de mais de meio bilhão de curtidas no Twitter, superando o somatório de seus "competidores" Donald Trump e Justin Bieber, bateu, em 2020, todos os recordes imagináveis de público pagante numa única "live": 750.000 mil ingressos vendidos, resultando em lucro líquido superior a $20 milhões de dólares. A propósito: um de seus sucessos é uma canção intitulada "Serendipity"!





Serendipitismo Carijó





A implantação e crescimento do e-commerce já era uma realidade, porém vista como algo adicional, destinada a ser adjacente ao comércio presencial. Ninguém poderia antever que se tornaria uma ameaça real às vendas das lojas físicas e, muito menos, à vida dos shoppings centers, tipo de equipamento que continuava sendo considerado "moderno" e com algum potencial de expansão. Tal "senso comum", hoje completamente estilhaçado, vigorava placidamente, mesmo já sendo notado, em diversas partes do mundo, um lento deslocamento da natureza dos "centros comerciais", deixando o comércio propriamente dito em direção às atividades de lazer e de outros serviços correlatos. Mudança notada, mas muito pouco considerada. Assim foi também no Galo: a construção de nosso estádio, (arena conjugada com lazer e serviços) era sonho consensual, porém a sua configuração, localização e viabilização econômica causavam viva controvérsia. Impasse esse superado com gol de placa, quando veio à luz o tal do "serenpidity" (serendipitismo, segundo Houaiss, para nós lusófonos).





Simples o conceito: a fantástica capacidade que têm alguns de captar as situações e de se aproveitar das boas oportunidades que as circunstâncias e o acaso lhes oferecem. É a sorte junto com a visão de se saber diante dela e tomar a atitude adequada perante tal circunstância. O grande e histórico feito ocorrido no Galo foi aquela decisão, aquele serendipismo, a Arena MRV. De concepção futurista, bem aproveitou as vantagens locacionais, conjugou palco de eventos esportivos com centro de lazer, serviços, comércio virtual além de defesa ambiental e de forte impacto social. O arcabouço econômico, viabilização com zero de endividamento, foi píncaro do providencial "serendipity" e a superoportuna venda de 51% do Diamond, sua quintessência. A pandemia apenas antecipou no tempo o inevitável futuro avassalador do comércio virtual sobre o físico e o presencial, tornando mais claro, no presente, o grande acerto de nossos dirigentes com aquela venda. Hoje, talvez, nem uma alienação total do shopping, tipo de equipamento em forte declínio e de difícil venda, nos daria aquilo que conseguimos há pouco. Sem o providencial "serendipity" teríamos perdido para sempre a chance de termos, como agora temos, em nossas mãos o instrumento para sustentar o muito que haveremos de conseguir logo mais à frente.





Salve, pois, serendipistas mores, os Mosqueteiros do Galo, os 4R: Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Hurras também aos dirigentes, conselheiros e colaboradores, unidos nessa jornada pela conquista da arena, em especial os diretores diretamente responsáveis: Sérgio Sette Câmara e Daniel Nepomuceno, presidentes, Lázaro Cândido, jurídico e Gabriel Guimarães, do patrimônio. Hurra, Alexandre Kalil, o intimorato líder de todas as horas. Salve, CAM, de tantas glórias no passado, que nos orgulha e comove. Viva GALO, nome a ser incorporado ao do clube como já é dos corações atleticanos. Parabéns ao presidente Sérgio Coelho, felicidades a flux, para ele para todos nós, nesta nova gestão.





Galo é Galo sempre, de vitórias sempre!