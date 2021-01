Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)





O papa Francisco, em sua mensagem dedicada ao Dia Mundial da Paz, faz importante indicação para resgatar a humanidade dos seus estreitamentos sufocantes: trata-se da sabedoria do cuidado. Se o ser humano não aprender a cuidar do próximo e da casa comum, continuará a conviver com as vergonhosas desigualdades sociais, com a gradativa perda do sentido da vida, aprisionando-se em correntes escravizadoras. A interpelação central da mensagem do papa Francisco, chamando a atenção para a sabedoria do cuidado, não permite flexibilizações. Sem a sabedoria do cuidado, a humanidade continuará ameaçada por essa pandemia e por muitas outras terríveis crises de saúde, econômica, social e político-cultural. Orienta o papa Francisco: a escolha racional para superar tantos problemas é todos se tornarem profetas e testemunhas da cultura do cuidado.





A compreensão de que a humanidade deve se unir e remar no mesmo "barco", cujo "leme" é a dignidade de cada pessoa, deve inspirar, interpelar e desafiar o ser humano. Não tem outro caminho para se alcançar uma civilização melhor. Na contramão dessa via está a irracionalidade. Por isso mesmo, todos se reconheçam aprendizes - de governantes a cientistas renomados - da ciência do cuidado. Isto, entre outras medidas, exige combater "negacionismos" que buscam minimizar a gravidade da atual crise sanitária, social, ambiental e política. Saber cuidar, na contemporaneidade, inclui, também, investir na ciência e em suas pesquisas, capazes de conceber vacinas eficazes no combate à pandemia que ameaça a humanidade. Nos campos da religião, da política e da cultura, saber cuidar refere-se à capacidade de aprender novo estilo de vida, reconhecendo a dignidade de cada pessoa.





Na direção oposta do compromisso com o cuidado, multiplicam-se palavrórios, invectivas que apenas provocam curiosidades e alimentam o número de visualizações nas redes sociais, reforçando dimensões existenciais patológicas e juízos condenatórios sobre os outros. Proliferam-se discursos obscurantistas camuflados de fidelidade a um arcabouço doutrinário confessional. Para a humanidade é urgente a aprendizagem do saber cuidar, ciência da vida que inclui o zelo pela ecologia, avanços em clarividências políticas, intuição de novos caminhos civilizacionais, capazes de substituir situações de violência por mais respeito à dignidade humana - sem racismos, exclusões ou outras formas de discriminação.





Saber cuidar é o caminho novo para estabelecer adequadamente o nobre sentido da autoridade política, alicerçado na efetiva defesa de valores e princípios indispensáveis à sociedade, vencendo incoerências. Política qualificada é a que se dedica a cuidar, jamais agindo com indiferença. Nessa mesma perspectiva, uma civilização se qualifica quando todos, igualmente, são respeitados em seus direitos e reconhecem seus deveres - todos cuidando uns dos outros. Também a vivência autêntica da fé, especialmente da fé cristã, exige incondicional adesão à cultura do cuidado.





A Igreja Católica, por exemplo, desde a sua origem, investe nas chamadas obras de misericórdia, priorizando o compromisso com os pobres. Essencial, pois, é o adequado entendimento sobre o cristianismo, que tem por princípio pétreo a valorização de cada ser humano. Na perspectiva cristã, a pessoa humana jamais pode ser considerada simples instrumento, a ser avaliado por sua utilidade - toda pessoa merece e deve ser cuidada. Testemunha-se com autenticidade a fé quando se considera o outro mais importante, especialmente quando se trata dos pobres, inocentes ou vulneráveis. O cristão tem, pois, o dever de promover os direitos humanos, que precisam ser mais respeitados nesta sociedade marcada por uma economia que mata.





Saber cuidar é ciência existencial que, para ser aprendida, exige profunda conversão do próprio coração. O cotidiano da humanidade com as suas lógicas clama por essa ciência existencial que pede conversões, para que seja edificada a paz na solidariedade e na fraternidade, dissipando as artimanhas de poderosos que manipulam opiniões para não cumprir com seus deveres em relação aos empobrecidos do planeta. Essencial e urgente é investir na cultura do cuidado. Trata-se de um resgate do que é genuinamente humano, pois saber cuidar é habilidade que gera humanização.





A regeneração da civilização contemporânea exige disciplina no exercício do cuidado - com o outro, que é irmão, e com a Terra, a casa comum. Sem esse exercício, continuarão a se multiplicar calvários para a humanidade. A novidade esperada para o ano que se inicia depende da dedicação de todos à ciência capaz de resgatar a humanidade de seus abismos: a ciência do saber cuidar.