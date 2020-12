Ajude uma criança a voltar para a escola

Médicos pela educação

Já é dezembro e completamos nove meses de pandemia. Dezembro é o mês com mais comemorações e, tradicionalmente, um tempo de solidariedade, de generosidade e compaixão. Tempo de dar ênfase em propósitos comunitários, de nos colocarmos no lugar do outro e de cultivarmos a esperança. Natal é um tempo de fé! Fé em si, no outro e na boa vontade de uma sociedade que busca ser melhor para todos.





Será que enquanto indivíduos e sociedade estamos realmente dispostos a fazer desse Natal um tempo de esperança, colaboração e empatia? Não temos a resposta ainda, mas ela virá. Cada um de nós deve pensar e repensar o que pode fazer para a curva de transmissão da COVID-19 reduzir. Cada um, com sua pequena participação, pode repercutir para toda a sociedade sua colaboração para o bem-estar também das crianças.





Temos visto, com tristeza, o aumento do número de casos do novo coronavírus por todo o país. Bares e restaurantes recentemente estavam abertos e, na maioria das vezes, lotados. Eventos tradicionais têm sido lançados como se não houvesse pandemia. Feiras em locais abertos ou fechados, funcionando como se já fosse possível aglomerar. Shoppings funcionando a todo vapor, preparando as vendas de Natal. São locais frequentados, em sua maioria, por adultos jovens, cansados do isolamento social, que perderam o medo da doença e continuam se aventurando sem máscaras em ruas, praças, comércios e até frequentando festas clandestinas. Parece que, para alguns, o Natal de 2020 será marcado pelo clima de "já passou a pandemia". Se continuarmos assim, menos esperanças teremos de que as crianças retornarão às escolas.





As crianças aguardam, há nove meses, pela oportunidade de serem contempladas em seu direito fundamental à educação. Não se trata de delegar tarefas: as crianças não devem ser esquecidas ou negligenciadas em seus direitos e suas necessidades legítimas. As crianças não são as principais transmissoras e tampouco são grupos de risco. Elas não possuem advogados, muito menos sindicatos e aguardam sentindo as consequências, caladas e frequentemente sem voz. Sem dúvida alguma, são as que mais têm sofrido as consequências do isolamento social prolongado, privadas de contato e de variedade de estímulos.





Não, as repercussões do longo tempo sem aulas presenciais não são meras impressões das mães. Hoje, elas estão presentes na literatura médica, são enfatizadas pela OMS, pela Unicef e repercutirão no longo prazo. O dano psíquico e social já é inegável e, talvez, irretratável. É lamentável que as crianças continuem historicamente invisíveis, apesar de serem nossa sociedade de amanhã.





Há mais de dois mil anos, Pitágoras dizia: "Educai as crianças e não será preciso punir os homens". Se negligenciarmos isso, pagaremos muito como sociedade! Se não agirmos e não defendermos que educar é um valor caro para todos nós, a conta virá reduzindo o futuro, diminuindo o potencial de gerações e mantendo muitos sorrisos desaparecidos.





As escolas são mais do que um espaço de aprendizado. São também locais que oferecem conforto mental, social e emocional. Nelas, as crianças podem permanecer em segurança enquanto seus pais trabalham. Para muitas delas, é o principal local de lazer e até mesmo de alimentação saudável. Manter escolas fechadas por tanto tempo é sujeitar nossas crianças não apenas à interrupção do aprendizado, mas também ao aumento das diferenças sociais, dos problemas de saúde mental e até mesmo a um risco aumentado de violência doméstica, especialmente nas camadas menos assistidas. Quando o Katrina, aquele furacão que varreu o sul dos Estados Unidos, provocou a suspensão das aulas, 14 a 20% das crianças não retornaram às escolas. Depois de um e talvez dois anos distantes da escola, será que nossas crianças retornarão? Esperamos que sim! No entanto, são nesses momentos que a sociedade se desorganiza e tudo fica difícil de afirmar.





O que queremos dizer é que a empatia é o melhor presente que podemos oferecer às crianças e às famílias neste Natal. Empatia para compreendermos que a culpa da transmissão não é das crianças, tampouco das escolas e que os professores e educadores nos ajudarão a combater essa pandemia e a ignorância.





Se for preciso atribuir a culpa disso tudo a alguém, que seja ao individualismo e à irresponsabilidade de muitos. Porém, se nos solidarizarmos com as famílias e, principalmente, com as mulheres, que abandonaram seus postos de trabalho e talvez nunca mais voltem ao mercado, talvez o impacto seja menor. O que pedimos mais uma vez é empatia, também para enxergarmos as crianças como sujeitos em desenvolvimento. Empatia para que o compromisso da sociedade seja o de evitar a exposição desnecessária ao vírus, para que as crianças possam ter a oportunidade de serem tratadas com prioridade. Empatia para que cada um de nós enxergue a maneira única com a qual pode e poderá contribuir para que a sociedade possa construir seu futuro ao cultivar suas crianças.





Fica aqui um convite: vamos abrir mão daquele Natal tradicional, com festas, comemorações e grandes reuniões familiares. É tempo de pensar no futuro próximo, que está logo ali, quando vamos finalmente retomar o dito "novo normal" como uma sociedade melhor e mais solidária!