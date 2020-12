As mazelas de 2020

Wilson Campos

Advogado, presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Interesses Coletivos da Sociedade da OAB-MG, e delegado de prerrogativas da OAB-MG





Muito além das mazelas do desemprego, da violência e da pobreza, a população brasileira amarga um ano de 2020 dificílimo de ser superado. As dificuldades financeiras e sanitárias tomaram conta do cenário nacional, esmagando as esperanças das classes mais fragilizadas, que tanto pedem pela inclusão social, mas que são ainda relegadas a segundo plano, posto que assim funciona a gestão de governantes insensíveis a reboque de um Poder Legislativo pa- quidérmico. As políticas sociais são vagarosas e quase sempre tardias.





Com certeza, o ano de 2020 parece um pesadelo para a maioria das pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo. O que poderia ser um ano calmo e próspero se transformou em um "tsunami" violento, colocando o indivíduo em colisão com um vírus invisível e amedrontador, desconhecido das pessoas comuns e até mesmo das autoridades médicas e sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), que, por sua vez, se mostrou incompetente para falar do assunto e para tratar da solução do problema. O novo coronavírus colocou de joelhos as maiores nações mundiais.





No Brasil, particularmente, as mazelas que já eram grandes ficaram maiores diante da pandemia da COVID-19. Os cidadãos brasileiros nem bem se levantam de um tombo e lá vem outro. Não dá tempo nem de respirar e surge outra notícia para sufocar, tirar o ar e jogar de novo ao chão. Isso porque, bem acima do temeroso coronavírus estão as picuinhas, os desaforos e as desavenças políticas, que sempre acabam respingando forte na sociedade. Em vez de união, os políticos prefe- rem o confronto e a contramão da ordem e do progresso. Cada congressista tem seu interesse particular à frente dos interesses do país e do povo. Ou seja, a política brasileira, salvo raras exceções, é feita de demagogos e oportunistas, que só olham para o próprio umbigo.





O número de mortos pela pandemia é assustador. E pior que isso é o medo generalizado de que outra onda do vírus venha a enlutar mais famílias. A doença insiste em causar mortes e a vacina enfrenta obstáculos quanto à sua eficácia e à vaidade de certas pessoas. A politização em torno da vacina envolve até mesmo o volume de compra e a sua nacionalidade, enquanto o cidadão brasileiro permanece refém do pânico.





A pandemia e a vacina foram atiradas no meio do foguetório da política nacional, servindo de lastro para interesseiros e vaidosos. Enquanto uns pedem para aguardar a descoberta e a eficiência comprovada da vacina, antes de qualquer compromisso de compra, outros se jogam na dianteira temerária de querer comprar gato por lebre. O risco existe e todo cuidado é pouco, principalmente antes que os organismos sanitários, médicos e hospitalares se pronunciem a respeito da efetiva eficácia de qualquer vacina.





A Polícia Federal efetuou operação e prisão de pessoas incriminadas em razão do desvio de dinheiro que deveria ser usado no combate à COVID-19. Essa é mais uma nota vergonhosa para o histórico brasileiro, uma vez que são investigados superfaturamento e subtração de valores, que poderiam salvar vidas, mas que são embolsados por indivíduos sem escrúpulos e sem humanidade.





O sofrimento da população não tem fim neste ano de 2020. Os preços dos produtos básicos da mesa da família brasileira subiram muito e o poder de compra está se esvaindo. Da mesma forma, perseguindo o custo de vida alto, surgem as tarifas públicas, com reajustes acima do neces- sário, desfavorecendo ainda mais a condição de sobrevivência do trabalhador.





O paliativo encontrado pelo governo federal para atender os mais carentes e necessitados foi o auxílio emergencial no valor de R$ 600, e depois R$ 300, mensais, enquanto durar a pandemia ou enquanto suportar a economia. Bom ou ruim, muito ou pouco, esse auxílio contribuiu e contribui ainda para o sustento de muitas famílias.





Em Belo Horizonte, paralelamente à pandemia, à disparada dos preços, ao custo de vida altíssimo, ao desemprego, à violência e à pobreza, os mo- radores enfrentam os desafios em virtude das chuvas, que provocam inundações e enchentes e, tristemente, causam mortes e arrastam móveis, carros, mercadorias e tudo que encontram pela frente. As chuvas são inocentes, mas os gestores públicos e os políticos são responsáveis.





Por derradeiro, cumpre notificar o poder público municipal da sua inércia em face da situação dramática dos moradores de rua, hoje em torno de 9 mil pessoas, vivendo em condições subumanas na capital mineira. Ou seja, os problemas são inúmeros e não há mais tempo para procrastinar ou postergar soluções.





A cidade precisa de socorro em todas as áreas e o trabalho de soerguimento digno deve começar imediatamente, mesmo porque o ano de 2020 ainda não acabou, as mazelas continuam, os eleitores já fizeram suas escolhas e os eleitos têm que mostrar serviço.