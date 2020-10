Um olhar humano sobre a tecnologia

Felipe Lima

Chief technology officer na Squid e especialista em arquitetura de software





Quando fui chamado para liderar o time de desenvolvimento de software de uma startup de marketing de influência, enxerguei ali uma oportunidade que sempre busquei. Teria a chance de não apenas desenvolver uma metodologia inteligente, mas também uma solução prática para um negócio inovador, que tinha como objetivo conectar criadores de conteúdo e marcas e, claro, transformar a indústria da comunicação.





A tecnologia é, sim, uma grande aliada e tem um papel fundamental como facilitador de processos. Ela é a responsável por criar um ecossistema que une todas as pontas, porém, o grande desafio como CTO de uma martech, startup de marketing, é não permitir que o fator humano seja deixado de lado. Assim como estamos em constante evolução, a tecnologia deve funcionar, também, como um ser vivo e estar em contínua mudança, passando por atualizações que respondam às necessidades das pessoas que com ela interagem.





Muito do nosso trabalho como desenvolvedor é o de observação, testes e feedbacks. Mais do que dominar a tela preta e as mais variadas linguagens de programação, o profissional de tecnologia do futuro terá que absorver habilidades de observação, escuta ativa e interpretação comportamental. Digo isso, pois desenvolvemos ferramentas e soluções para pessoas e, dessa forma, é preciso ter uma compreensão real de como os usuários pensam, agem e consomem. Sem isso, não há produto final que seja verdadeiramente eficaz.





De acordo com estudo da consultoria McKinsey, mais de 800 milhões de trabalhadores serão substituídos por robôs. Sabemos que a tecnologia trará a automação para muitos processos que hoje exigem a mão de obra humana, porém, não há software e programa que substitua habilidades essencialmente humanas como as que mencionei.





Outra pesquisa realizada pela Viacom (Youth Culture: Power in Progress) em 2019, que ouviu jovens de 13 a 25 anos, mostrou que essa geração associa conceitos como tecnologia (89%), influência social (78%) e colaboração (74%) como sinônimos de poder no futuro. Nesse sentido, acredito que isso reforça o caráter potencializador da tecnologia. Vejo, diariamente, em meu trabalho, provas do poder que ela tem de amplificar a criatividade, as conexões e a comunicação das pessoas.





É indiscutível a importância crescente da tecnologia tanto para o mercado quanto em nosso dia a dia. As empresas irão buscar cada vez mais desenvolver ferramentas inteligentes, capazes de solucionar as necessidades diárias de pessoas e corporações. Enquanto profissional dessa área, é nosso dever buscar, incessantemente, caminhos criativos que automatizem processos e encurtem distâncias, tornando nossa vida, cada vez mais agitada, em uma rotina mais simples e prática. Porém, serei sempre um defensor de que, no fim do dia, a tecnologia seja vista sempre como potencializadora da criatividade e das conexões humanas, e nunca uma substituta delas.