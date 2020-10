Educação e aprendizagem:o que é importante na vida?

Dinamara P. Machado

Diretora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter





Gisele do Rocio Cordeiro

Coordenadora da área de educação do Centro Universitário Internacional Uninter

Acredito que a maior aprendizagem nesses últimos meses tem sido o repensar sobre a nossa vida. Gostaria de citar muitas referências teóricas, estudos e aprendizagens técnicas. Mas o que mais me marca é o reconstruir-se na própria vida. O estar constante com a família, a verificação de quem são os verdadeiros amigos, o repensar em viver melhor com menos (...) e, ao mesmo tempo, nos deparando com os excessos que cometemos para ficar dentro do padrão estabelecido pela sociedade globalizada, exponencial, líquida e de aparência que o capitalismo fez florescer na humanidade. O que queremos resgatar, aqui, é a importância que damos para os momentos que vivemos em nossa vida.





Este momento de crise tem permitido passar por um processo de ressignificação de muitos valores. O exercício da compreensão em suas relações também nos faz repensar e reconstruir a nossa vida pessoal e profissional. Paulo Freire deu significativas contribuições nesse sentido. Diz ele que "não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio". É momento de olhar para nossa prática e perceber que ela não será como outrora.





A pergunta que fica é: como perceber o novo tempo com novas possibilidades e não buscar o encontro do que já não o é mais? Confuso? Sim, sem dúvida. Ainda em Paulo Freire, temos uma pequena luz a utilizar o termo "andarilhagem". Ao impregnarmos em nossa vida (pessoal e profissional) a "andarilhagem", compreendemos que todos os momentos são de transição e aprendizagem para os momentos seguintes. Ou seja, a transitoriedade da vida se faz minuto a minuto.





Em que pesem as dificuldades e os enormes desafios impostos à educação dada pela atual crise pandêmica, ressaltamos a necessidade da perseverança, do amor e da busca por novos conhecimentos para que possamos superar juntos no processo de desconstrução e construção de novos espaços integradores entre o indivíduo e as práticas educativas.





É preciso lembrar que resiliência é da natureza como um todo; o reinventar-se faz parte da evolução; aprender com a observação empírica ordena luz à sistematização científica. Interessante que, na história, os fatos se repetem em novas roupagens e endereços. Vivemos em um tempo de infinitas reminiscências. Entretanto, requer ponderar que a formação é continua e a evolução se dá a partir da revolução, do caos à ordem, da ordem ao caos, e assim, nessa sequência combinada, até que tenhamos uma mudança e que provavelmente virá da força motriz, da natureza, assim como está acontecendo neste momento em nossa vida, uma força invisível nos faz reconfigurar tudo. Interessante é que esse diálogo se estabelece por meio do movimento empírico.





No caso do trabalho docente, ser professor exige estudar sempre, cuidar mesmo que de uma única flor, na esperança de que o jardim floresça. Reflexões importantes e necessárias sobre, entre outras coisas, formação inicial e continuada de professores e organização aprendente.





Sofremos uma significativa ruptura nos rumos da prática educativa, advindas da racionalidade técnica, que de certa forma está solicitando reflexão na área afetiva e emocional. A educação promove uma contínua aprendizagem.





Estamos aprendendo muito e revisitando teorias basilares de convivência humana, da aprendizagem, da psicologia, e buscamos, de forma mágica, fórmulas para virar a chave de nossa vida de forma emergencial. Sabemos que toda e qualquer mudança o tempo impera. Mas não está sendo fácil! Também precisamos aprender a ser resilientes, a ter paciência e esperança em dias melhores. O termo resiliência nunca foi tão usado.





É um momento de renovação de hábitos, de fé, de esperança na vida, nas relações e no trabalho. Que sejamos pessoas melhores. Aprender a buscar, a ouvir e compreender de fato o que realmente é importante na vida.





Baumann, o filósofo que tanto nos mostrou, mesmo antes de nossa percepção, o que seria essa modernidade líquida, talvez nunca tenha pensado em uma modernidade tão líquida, com certeza. E como este momento faria a humanidade refletir acerca das suas fragilidades, que tivéssemos aumento substancial de suicídios, da discrepância exponencial da divisão de classe econômica(...) muitas são as mazelas que ficam transparentes e evidenciadas. Assim, cabe reconhecer o que realmente é importante na vida?