A COVID-19 e as eleições municipais

Doacir Gonçalves de Quadros

Professor do curso de ciência política e do mestrado acadêmico em direito do Centro Universitário Internacional Uninter





Em julho, estávamos atentos para saber sobre os impasses causados pela COVID-19 nas eleições municipais deste ano. Acertadamente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em conjunto com o Congresso Nacional, tornou oficial o adiamento das eleições para 15 de novembro. Cabe a nós, brasileiros, nestemomento, ficar atentos para as possíveis modificações que a pandemia e a quarentena trarão sobre a dinâmica da campanha eleitoral que se avizinha e que poderá interferir na nossa escolha.





Os estudos sobre o comportamento do eleitor mostram que as eleições para prefeito e vereadores tendem mobilizar e sensibilizar mais a atenção do eleitor do que as eleições estaduais e federais. O que está em disputa nas eleições municipais é a resolução dos problemas do município e ninguém é melhor do que o próprio eleitor para saber quais são os problemas a serem solucionados, já que ele é morador e convive com os problemas de transporte, segurança, saneamento básico, educação etc.





É para a resolução desses problemas que iremos às urnas. Iremos escolher quem ocupará o cargo de prefeito, autoridade máxima do Poder Executivo municipal, e que tem a função, segundo a nossa Constituição Federal de 1988, de programar em quais setores serão aplicados os recursos tributados no município e as verbas que recebe do Executivo estadual e federal. O prefeito deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e gastar aquilo que está estabelecido na lei orçamentária anual do município, que foi elaborada pelo próprio prefeito no início de seu mandato e votada pelos vereadores, que representam o Poder Legislativo municipal.





Escolheremos, também, os vereadores, e a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal determinam que o vereador tem a função legislativa que o habilita a elaborar as leis que serão aplicadas no município. A função fiscalizadora no uso do dinheiro público pelo prefeito, secretários e pelos próprios vereadores. E, também, a função julgadora, que permite que o vereador julgue o prefeito, o vice-prefeito e vereadores se cometerem infrações político-administrativas definidas em lei.





Meu caro leitor, estrategicamente, numa eleição municipal "normal", caberia aos candidatos a prefeitos e vereadores irem até o eleitor fazer o corpo a corpo para saber do próprio eleitor quais são os problemas que deverão ser destrinchados. Mas em uma situação como a que estamos vivendo, naturalmente que não haverá nas ruas o corpo a corpo e aglomerações entre eleitores e candidatos, é o que recomenda o protocolo com medidas preventivas. Essa é a modificação mais sensível da COVID-19 sobre as eleições de 2020.





Mas, por consequência, os meios que facilitam a interação, sem o corpo a corpo, serão a prioridade dos candidatos: a propaganda política no rádio e na televisão, as redes sociais e mídias sociais como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram etc . O corpo a corpo nas ruas, com restrições, fará com que os eleitores olhem para os meios digitais para se informar, e é aí que mora o perigo. As fake news tenderão a correr soltas nas eleições, sem uma legislação eficiente para vetar as mentiras divulgadas na internet, e desaba sobre o eleitor a responsabilidade em evitá-las e denunciá-las.